የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ለ800 መምህራን መኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታ ሰጠ

ድሬዳዋ ነሐሴ 9/2013(ኢዜአ)የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ ለ800 መምህራን የቤት መስሪያ ቦታ አስረከበ።
የአስተዳደሩ መሬት ልማትና ማኔጅመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ገበየሁ ጥላሁን ቤት ለመምህራኑ ቤት መስሪያ የተዘጋጀው 16ነጥብ5 ሄክታር መሬት ሣይት ፕላንና ካርታ ርክክብ ተደርጓል ፡፡
በዚህም በ33 በመኖሪያ ቤቶች ማህበራት የተደራጁ መምህራን ቦታውን ተረክበዋል፡፡
ቢሮው ከኮንስትራክሽንና ቤቶች ልማት ቢሮ ጋር በመተባበር ያዘጋጀውን የቦታ ካርታም ለማህበራቱ መሰጠቱን ተናግረው፣ መምህራኑ ቦታውን ለታለመለት ዓላማ ብቻ እንዲያውሉት አሳስበዋል፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደር መምህራን ማህበር ፕሬዘዳንት አበበ ታምራት ለኢዜአ እንደተናገሩት የአስተዳደሩ መምህራን የረጅም ጊዜ ጥያቄ ምላሽ በማግኘቱ መደሰታቸውን ገልጸዋል፡፡
ይህም መምህራን አገር ገንቢና ተረካቢ ትውልድ ለማፍራት የተጣለባቸውን ተልዕኮ ለመወጣት ያግዛቸዋል ብለዋል፡፡
የድሬዳዋ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሙሉካ መሐመድ የመምህራን የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ምላሽ ማግኘቱ ጊዜያቸውንና ዕውቀታቸው ለሙያቸው በማዋል የትምህርትን ጥራት ለማረጋገጥ እንደሚያስችላቸው ተናግረዋል፡፡
በማህበራት የተደራጁት መምህራን ብድር የሚያገኙበት ሁኔታ በመመቻቸቱ ግንባታውን በፍጥነት መጀመር እንደሚያስችል ገልጸዋል፡፡
መምህር ዘመድኩን በቀለ ቦታ ከተሰጣቸው መምህራን አንዱ ናቸው።አስተዳደሩ ለመምህራን የመኖሪያ ግንባታ ቦታ መስጠቱ አስደስቶኛል ብለዋል፡፡
በመምህርነት ሙያ ባገለገሉባቸው 15 ዓመታት በ10 ግለሰቦች ቤት በተከራይነት ማሳለፋቸውን ይናገራሉ፡፡ ”ሕይወቴ የተሳቀቀ ነበር። ተማሪዎቼን ጭምር ያሳቀቀ”ይላሉ፡፡
መምህራን የትምህርት ጥራት ለውጥ እንዲያመጡ ቢያንስ የቁጠባ ቤቶች ሊመቻቹላቸው ይገባል በማለት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል፡፡