ጽንፈኛው ሸኔ ሲያስረውና ሲገርፈዉ ከኖረዉ ቡድን ጋር መጣመሩ ለቆመለት የኦሮሞ ህዝብ ጥቅም አለማሰቡን በይፋ አስመስክሯል

ጅማ፤ ነሐሴ 09 ቀን 2013 (ኢዜአ) ጽንፈኛው ሸኔ ሲያስረውና ሲገርፈዉ ከኖረዉ የህወሓት ቡድን ጋር መጣመሩ ለቆመለት የኦሮሞ ህዝብ ጥቅም አለማሰቡን በይፋ አስመስክሯል ሲሉ የጅማ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ፡፡
የኦሮሞን ህዝብ መብቱን ስለጠየቀ ብቻ በህወሓት ዘመን ሲታሰርና ሲሰቃይ እንደነበርም ተገልጿል።
የጅማ ከተማ ነዋሪዎች “ሀገርን ከጠላት ለመከላከል ያለመ” የህዝባዊ የንቅናቄ መድረክ አካሂደዋል።
በመክክር መድረኩ ጠላት ኢትዮጵያን ለመውጋትና ለማፍራስ እየተጣመረ ባለበት በዚህ ወቅት ህብረተሰቡ እራሱንና ሀገሩን ለመከላል በየአካባቢዉ መዘጋጀት እንደሚኖርበት በንቅናቄ መድረኩ ላይ ተገልጿል፡፡
የህዝብ ንቅናቄ መድረኩ ተሳታፊ አቶ ፎአድ ሸሪፍ እንዳሉት፤ አንድነታችንንና የትግል ዝግጅታችንን አጠናክረን መቀጠል አለብን፡፡
“ከጠላት አገራችንን መጠበቅ የሁላችንም ሀላፊነት በመሆኑ በአንድ አላማ በመነሳት አሸባሪዉን ቡድን በመዋጋት ድል ማድረግ እንችላለን” ብለዋል፡፡
ጽንፈኛው ሸኔ ሲያስረውና ሲገርፈዉ ከኖረዉ የህወሓት ቡድን ጋር መጣመሩ ለሰፊዉ የኦሮሞ ህዝብ ጥቅም አለመቆሙን በይፋ አስመስክሯል ብለዋል ነዋሪዎቹ።
ሌላዉ የውይይት ተሳታፊ አቶ ሄረን ሀርካም፤ መከላከያዉን በሰዉ ሃይል፣ በገንዘብና በቁሳቁስ በመርዳት ሀገርን ከአሸባሪዉ ሃይል ማጽዳት አስፈላጊ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
የጅማ ከተማ ከንቲባ አቶ ቲጃኒ ናስር፤ አሸባሪዉ የህወሓት ሃይል የኢትዮጵያን ህዝብ ለ27 አመት ሲገድልና ሲዘርፍ መኖሩ አልበቃ ብሎት ዛሬም ኢትዮጵያን ለማፍረስ ያለ የሌለ ሃይሉን አሟጦ እየተጠቀመ መሆኑን በመድረኩ ላይ አብራርተዋል።
በተለይም የኦሮሞን ህዝብ መብቱን ስለጠየቀ ብቻ ሲታሰርና ሲሰቃይ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ታሪካ ነውም ብለዋል፡፡
ወጣቱም፣ ጎልማሳውም፣ ሴቱም፣ ወንዱም ለህልውናው ትግል እራሱን ማዘጋጀት አለበት ያሉት ከንቲባው፤ ከተባበርን እንኳን ሌባ ቡድን ቀርቶ ማንኛዉም ሃይል አይደፍረንም ብለዋል፡፡