አካባቢያችንን ከጸረ ሰላም ሐይሎች በመጠበቅ ደጀንነታችንን እያረጋገጥን ነው-የምሥራቅ ሐረርጌ ወጣቶች

ሐረር ነሐሴ 9 ቀን 2013(ኢዜአ)አካባቢያቸውን ከጸረ ሰላም ሐይሎች እየጠበቁ በደጀንነት የሚጠባቅባቸውን እያደረጉ መሆናቸውን የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ወጣቶች ተናገሩ።
ወጣቶቹ የአካል ብቃት እንቅስቃሴና የእግር ጉዞ በማድረግ ለአገር መከላከያ ሰራዊት ያላቸውን ድጋፍ ዛሬ በአወዳይ ከተማ አሳይተዋል።
በመርሃ ግብሩ ከተሳተፉት መካከል ወጣት አብዱላዚዝ ሱፍያን እንደተናገረው አካባቢው ከአሸባሪው ትህነግ ርዝራዥ ለመጠበቅ በተቀናጀ መልኩ እየሰራ መሆኑን ተናግሯል።ደም መለገሱንም አስታውቋል።
ሌላው ወጣት አክረም አህመድ በበኩሉ ባለፉት ጊዜያት ጸረ ሰላም ሃይሎች በሚፈጥሩት እኩይ ተግባር አካባቢያቸው ላይ ግጭት መፈጠሩን አስታውሶ፣ በተለይ በአሁኑ ወቅት እንዲህ ዓይነት ድርጊቶች ዳግም እንዳይከሰቱ እየሰራ ነው ብሏል።
በዚህም ወጣቱ አጠራጣሪ ነገር ሲያጋጥም ለጸጥታ ሃይሎች በመጠቆምና አካባቢያችንን በመጠበቅ ተሳትፎ እያደረግኩነ ነውብሏል።
ለጀግናው የአገር መከላከያ ሰራዊትም ወጣቱ በድጋፍ እያደረገ መሆኑንና ይህም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸጿል።
አሸባሪው ቡድንን እየደመሰሰ ለሚገኘው ጀግናው የአገር መከላከያ ሰራዊት ደጀንነታችንንና አጋርነታችንን የአካባቢያችንን ሰላም በማረጋገጥ እየተወጣን ነው ያለው ደግሞ ወጣት አይረዲን ሄሴን ነው።
የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ስፖርት ኮሚሽን ሃላፊ ወይዘሮ ፋዬ አብራሂም “የዞኑ ወጣቶች ለጀግናው መከላከያ ሰራዊት ያላቸውን ድጋፍ ደም በመለገስ፣ስንቅ በማዘጋጀትና በመዝመት አለኝታነታቸውን እያሳዩ ይገኛሉ ” ብለዋል።
ወጣቶቹ ያደረጉት የአካል ብቃት እንቅስቃሴና የእግር ጉዞ ለሰራዊቱ ያላቸውን ድጋፍ ለማሳየት መዘጋጀቱን ተናግረዋል።
በመርሃ ግብሩ ላይ ወጣቶች፣የስፖርት ማዘውተሪያ ማዕከላት ሰልጣኞች፣የጸጥታ አካላት፣የዞን፣የወረዳዎችና ከተማ አስተዳደር አመራሮች ተሳትፈዋል።