አሸባሪው ህወሃትን ለመደምሰስ በተጀመረው ሀገራዊ ዘመቻ አስፈላጊውን ሁሉ እናደርጋለን

አምቦ፣ ነሐሴ 09/2013 (ኢዜአ) የአምቦ ከተማ ሴቶች አሸባሪውን ህወሃትና ተባባሪዎቹን ለመደምሰስ ለተጀመረው ሀገራዊ ዘመቻ ስኬታማነት አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ ነን አሉ፡፡
ከከተማው ነዋሪዎች መካከል ወይዘሮ ይመኙሻል ደስታ በሰጡት አስተያየት ዘመቻው ሽብርን እንደ መፍትሄ የቆጠረው ህወሃትና ተባባሪዎቹን ለማስወገድ ወሳኝ እርምጃ ነው፡፡
አሸባሪ የህውሃት ቡድን መንግስት ሰላም ለማውረድ የሰጠውን ዕድል ወደ ኋላ በመተው ጦርነት መምረጡ አረመኔያዊ ድርግት እንደሆነም ተናግረዋል፡፡
ጦረኝነትን መፍትሄ ያደረገውን የሽብር ቡድኑን ለማስወገድ ሁላችንም ባለን ሁሉ የሀገር መከላከያን መደገፍ አለብን ሲሉም ተናግረዋል፡፡
ሌላዋ የከተማው ነዋሪ ወይዘሮ ፊታሌ ነጋሳ በበኩላቸው “ካሉኝ ሁለት ወንዶች ልጆች አንዱን ሀገሩን እንዲጠብቅ መርቄ ልኬዋለሁ እኔ ደግሞ በጉልበቴ ስንቅ እያዘጋጀሁ እደግፋለሁ” ነው ያሉት፡፤
የመዝመት አቅም ያላቸው ሀገሩን ቢከላከል፤ ያልቻለው ደግሞ በገንዘቡ እና በእውቀቱ እንዲሁም ስንቅ በማዘጋጀት ድጋፉን ቢቀጥል በአጭር ጊዜ ሀገራችን አሸናፊ ትሆናለችም ብለዋል፡፡
መንግስት ያወጀውን ሀገር የማዳን ጥሪ በመቀበል የምናደርገው ድጋፍ ለሰራዊቱ ስንቅ በማዘጋጀት ብቻ የሚበቃ አይደለም እኛም ሴቶች ከወንድሞቻችን ጎን በመሆን ጠላትን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ ተዘጋጅተናልም ብለዋል፡፡
“በደርግ ጊዜ እንኳን እንደዚህ አይነት ሁከት አላየሁም፤ የአሁኑ ይለያል እንደ አሁኑ ዓይነት ህጻናትንና እናቶችን ለስቃይ የዳረገ ጠላት አይቼ አላውቅም” ያሉት ደግሞ የ88 አመት የእድሜ ባለጸጋ ወይዘሮ አባይነሽ መንገሻ ናቸው፡፡
እኔ በግሌ የመዝመትም ሆነ በጉልበቴ የመስራት አቅም ስለሌለኝ አሸባሪው ቡድኑ ተደምስሶ ሀገሬ ነጻ እንድትሆን እየፀለይኩ ነው ሲሉ አጋርነታቸውን ገልጸዋል ወይዘሮ አባይነሽ፡፡
ሴቶቹ አሸባሪው ሕወሓትንና ተባባሪዎቹን እስከመጨረሻው ለማጥፋት በሚችሉት ሁሉ ከአገር መከላከያ ሠራዊት ጎን እንደሚሆኑም ገልጸዋል፡፡