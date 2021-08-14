የፅናት እና የመቻል ብሔራዊ ማህተማችን የሆነው የህዳሴ ግድባችንን ለታቀደለትና ለዘላቂ አገራዊ ፍላጎታችን ማረጋገጫነት ለማዋል የሚደረገው ርብርብ ተጠናክሮ ቀጥሏል
በብሔራዊ ጥቅማችን ፣ አንድነትና ደህንነታችን ጉዳይ ላይ የማይነቀነቅ መሰረት የመጣል ቁርጠኝነታችን በላቀ ህዝባዊ ተሳትፎ ያረጋገጥንበት የፅናት እና የመቻል ብሔራዊ ማህተማችን የሆነው የህዳሴ ግድባችንን ለታቀደለትና ለዘላቂ አገራዊ ፍላጎታችን ማረጋገጫነት ለማዋል የሚደረገው ርብርብ ተጠናክሮ መቀጠሉን የህዳሴ ግድብ ቦርድ ሰብሳቢና የሳይንስ፣ ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ገለጹ፡፡
በሚኒስትሩ የተመራ ልዑክ ታላቁ ህዳሴ ግድብ የደረሰበትን ደረጃ የመስክ ጉብኝት አድርገዋል።
ዶክተር አብርሃም በላይ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው “ብዙ ፈተናዎችና የተለዮ ጫናዎችን በመቋቋም ጭምር ወደ ፊት የሚገሰግሰው የኢትዮጵያችን ንጋት ጉዳይ ለአይን ሽፋሽፍቶቻቸው እንቅልፍ የማይሰጡ ንቁ ንስር አይኖችንና የማይዝሉ ጠንካራ ክንዶችን አስተባብሮ ቀጥሏል” ሲሉ ገልጸዋል።
“በሶስት አመት ፈታኝ የአገራዊ ለውጥ ጉዞአችን ውስጥ ባለሰንደቅ ንኡስ ክንዋኔዎች (Flagship Milestones) ውስጥ በቅርቡ የተከናወነው ሁለተኛው ዙር የውሀ ሙሌትና ያለ አግባብ በአለም አቀፍ መድረክ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት ጠረጴዛ ቀርቦ በተገቢው አሁጉራዊ መድረኩ እንዲታይ ውሳኔ የተሰጠበት ድላችን አንፀባራቂ ውጤቶቻችን ናቸው” ሲሉም ገልጸዋል።
በብሔራዊ ጥቅማችን ፣ አንድነትና ደህንነታችን ጉዳይ ላይ የማይነቀነቅ መሰረት የመጣል ቁርጠኝነታችን በላቀ ህዝባዊ ተሳትፎ ያረጋገጥንበት የፅናት እና የመቻል ብሔራዊ ማህተማችን የሆነው የህዳሴ ግድባችንን ለታቀደለትና ለዘላቂ አገራዊ ፍላጎታችን ማረጋገጫነት ለማዋል የሚደረገው ርብርብ ተጠናክሮ መቀጠሉን በመስክ ጉብኝት ወቅት ማረጋገጣቸውን ተናግረዋል።
“በአለም አቀፍ ህግጋት ተገዢነትና በጋራና ፍትሐዊ ተጠቃሚነት እሳቤ የተቃኘው አገራዊ አቋማችን ዉሎ አድሮ በተግባር የህዝቦች የወንድማማችነት ግንኙነትን የሚያጠናክር የተስፋ ጎህ ይዞ እንደሚቀድ አይኖች ይመለከታሉ” ሲሉም ነው የገለጹት።