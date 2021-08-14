የህልውና ዘመቻው ባጠረ ጊዜ እንዲጠናቀቅ ማናኛውንም መስዋዕትንት እንከፍላለን – የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ሠራተኞች

አርባ ምንጭ፣ ነሐሴ 08 ቀን 2013 (ኢዜአ) የህልውና ዘመቻው ባጠረ ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቅ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመሰለፍ ማንኛውንም መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ሠራተኞች አስታወቁ፡፡
ሠራተኞቹ ዛሬ ለመከላከያ ሠራዊት የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለመስጠት ወስነዋል።
ከዚሁ ጎን ለጎንም የደም ልገሳ አድርገዋል።
ዩኒቨርሲቲው ምክትል ፕሬዚዳንት ተባባሪ ፕሮፌሰር በሃይሉ መርዶኪዮስ እንዳሉት፤ ኢትዮጵያ በህዝቦቿ አንድነት ከጥንት ጀምሮ የተለያዩ ፈተናዎችን ተሻግራ መጥታለች።
“አሸባሪው ህወሃት በህዝቡ ላይ የከፈተውን ጦርነት ባጠረ ጊዜ ለማጠናቀቅ በስንቅና ሞራል ለመከላከያ ሠራዊታችን ደጀን በመሆን ድጋፍ እናደርጋለን” ብለዋል።
ሰርቶ መግባት የሚቻለው የአገር ሰላምና ደህንነት ሲረጋገጥ በመሆኑ የድርሻቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል።
ምዕራባውያኑ በኢትዮጵያ ላይ የያዙትን ሚዛን የጎደለው አመለካከት ለማስተካከል ዩኒቨርሲቲው እየሰራ መሆኑንም ተናግረዋል።
በዩኒቨርሲቲው የህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ መምህርት ወይንሸት ወልደፃድቅ፤ “በአሁኑ ወቅት አሸባሪዎቹ ህወሃትና ሸኔ ኢትዮጵያን ለማፈረስ የሚያደርጉትን ጥረት በጋራ ሆነን እንመክታለን” ብለዋል።
የህልውና ዘመቻው በስኬት እንዲጠናቀቅ የአንድ ወር ደመወዛቸውን ከመስጠትም በላይ ግንባር ድረስ ዘምተው በሙያቸው ለማገልገል ተዘጋተዋል፡፡
“አሸባሪውን ህወሃት መዋጋት የሀገራችን ልማት የማስቀጠልና ያለማስቀጠል ጉዳይ በመሆኑ ለሀገር ደህንነት አስፈላጊውን መስዋዕት እንከፍላለን” ያሉት ደግሞ ከባዮሎጂ ትምህርት ክፍል ባልደረባ ዶክተር ተክሉ ወጋየሁ ናቸው።