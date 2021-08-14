አሸባሪዎቹ ሸኔ እና ህወሃት ጥምረት ፈጥረናል ማለታቸው የሚጠበቅ የፕሮፓጋንዳ ስትራቴጂ ነው

ሐዋሳ፣ ነሐሴ 08 ቀን 2013 (ኢዜአ) አሸባሪዎቹ ሸኔ እና ህወሃት ‘አብረን በጋራ ለመስራት ተስማምተናል’ ማለታቸው ከሚፈጽሙት ተመሳሳይ ወንጀል አንጻር የተጠበቀ የፕሮፓጋንዳ ስትራቴጂ መሆኑን የፖለቲካል ሳይንስና ታሪክ ምሁራን አመለከቱ።
በሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ጥናት መምህርና ተመራማሪ አወል አሊ አሸባሪው ህወሃት በስልጣን ላይ በቆየበት ጊዜ ህዝብን ከህዝብ የመከፋፈል ድርጊት ሲፈጽም መቆየቱን አስታውሰዋል።
ቡድኑ የሰብዓዊ መብት በመጣስ ግድያና ዘረፋ ሲፈጽም ቆይቶ በመወገዱ አገር ወደማፍረስ እንቅስቃሴ መግባቱን ከኢዜአ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል።
ቀድሞ በነበረው የትጥቅ ትግል ወቅት ደርግን ለመጣል ሲታገሉ ከነበሩ የተለያዩ ድርጅቶች ጋር አብሮ ሲሰራ ቆይቶ በመጨረሻ ስልጣኑን ለብቻው መቆጣጠሩን እንደቆየ አውስተዋል።
“በተለይ በስልጣን ቆይታው ኦሮሞ የሆነ ሁሉ ኦነግ ነው በሚል የብሄሩን ተወላጆች ሲያሸማቅቅ ቆይቷል” ብለዋል።
ይሄው አሸባሪ ዛሬ ደግሞ ከሸኔ ጋር ጥምረት በመፍጠር አገር ለማፍረስ ጋብቻ ፈጽሜያለሁ ማለታቸው ተመሳሳይ በመሆናቸው የሚጠበቅ እንደሆነ ገልጸዋል።
“የቡድኖቹን የሐሰት ፕሮፓጋንዳ በመደገፍ የቆሙ ሃይሎች የሚያደርሱትን ጫና ለመመከት ለዲፕሎማሲው ስራ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል” ብለዋል።
የታሪክ ምሁር የሆኑት አቶ በለጠ ሱጌቦ በበኩላቸው፤ “አሸባሪው ህወሀት ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ፍቅር የሌለው ራስ ወዳድ ቡድን ነው” ብለዋል።
ህወሓት ስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት በኦነግ ስም በርካታ የኦሮሞ ተወላጆችን ሲያስርና ሲገድል እንዳልቆየ ሁሉ ዛሬ ከሸኔ ጋር አብሮ ሀገር ለማተራመስ ስምምነት ፈጥሬያለሁ ማለቱ ለኦሮሞ ህዝብ አስቦ ሳይሆን እኩይ ተግባሩን ለማሳካት እንደሆነ አመልክተዋል።
በሽብር ድርጊት የተካነው ህወሓት የፈጠረውን ሸኔ ‘አጋሬ ነው’ ብሎ መነሳቱ የሽብርተኛነት ፕሮፖንዳ በመንዛት የሚጠቀምበት አንዱ የጦርነት ስልቱ መሆኑን መረዳት እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል።
ኢትዮጵያ ህዝባዊ አንድነትና ጠንካራ መንግስት በመፈጠር ምስራቅ አፍሪካ ላይ አቅም ያጎለበተች ትሆናለች በሚል ምዕራባዊያንና ግብጽ በመፍራታቸው አገሪቱን ለማዳከም እየጣሩ እንደሆነም ገልጸዋል።
ይህን ጥረታቸውን ለማሳካት አሸባሪዎቹን ህወሀትና ሸኔ በመጠቀም በግልጽ እየተረባረቡ እንደሚገኙ ነው አቶ በለጠ ያብራሩት።