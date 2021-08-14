ነሀሴ 8/2013 (ኢዜአ) በጀግኖች ልጆቿ ታፍራና ተከብራ የኖረችውን አገር የአሁኑ ትውልድም ጠብቆ የማቆየት አደራ አለበት፡፡
በኦሮሚያ ፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት አስተባባሪነት የተዘጋጀው 10ኛ ዙር ”ጉሚ በለል” የውይይት መድረክ “የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት በማስጠበቅ ሂደት የኦሮሞ ሚና ” በሚል ተካሂዷል።
በውይይቱም ኢትዮጵያ በተለያየ ጊዜ የገጠማትን የህልውና አደጋ በመመከት የኦሮሞ ህዝብ ጉልህ ድርሻ እንደነበረው ተነስቷል።
የኦሮሞ ጦረኞችና ፈረሰኞች ተሳትፎ፣ በኢኮኖሚው ዘርፍ፣ በፖለቲካዊ ሂደት እና በማህበራዊ ጉዳዮች ዙሪያ የነበራቸው ሚና የላቀ እንደነበርም ተገልጿል።
የውይይት መነሻ ፅሁፍ ያቀረቡት የታሪክ ምሁሩ ታቦር ዋሚ፤ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን ጠብቃ እንድትቆይ የኦሮሞ ህዝብ ሚና ከፍተኛ መሆኑን ገልጸዋል።
ለኢትዮጵያ ክብርና ሉአላዊነት እነ አብዲሣ አጋ፣ ገረሱ ዱኪ፣ አብቹ የሰላሌው፣ ገበየው ጉርሙ እና ሌሎችም በመላ ኢትዮጵያ አገር ወዳድ ጀግኖች ጋር በመሆን የፈፀሙትን ዘመን ተሻጋሪ ታሪክ አንስተዋል።
በተለይም ጀግናው አብዲሣ አጋ፤ ኢትዮጵያ በጣሊያን ቀኝ ግዛት እንዳትያዝ ከሌሎች ኢትዮጵያዊያን ጋር በመሆን ትልቅ ጀግንነት መፈፀሙን አስታውሰዋል።
በእነዚህና ሌሎችም የአገር ባለውለታ ጀግኖች ታፍራና ተከብራ የኖረችውን አገር አሁንም የአሁኑ ትውልድም ጠብቆ የማቆየት አደራ አለበት ብለዋል።
ከውይይቱ ተሣታፊዎች መካከል ከሊፋ መሃመድ፤ የኦሮሞ ህዝብ ከሌሎች ወገኖቹ ጋር በመሆን በሀገረ መንግስት ግንባታ እንዲሁም ለአገር ክብርና ሉአላዊነት የነበረውን ጉልህ ሚና በውይይቱ ተረድተናል ብለዋል።
በመሆኑም ታላቋን ኢትዮጵያ አሁንም ከገጠማት የውጭና የውስጥ ወራሪ ሃይል መጠበቅ የሁላችንም ድርሻ ሊሆን ይገባል ነው ያሉት።
ለነገው ትውልድ የተሸለችና የበለጸገች ኢትዮጵያን ለማስተላለፍ የኦሮሞ ህዝብ ከሌሎች ወገኖቹ ጋር በጋራ ሆኖ አሸባሪዎችን በመመከት ኢትዮጵያን ከነ ክብሯ ማቆየት አለበት ብለዋል።
በሃሮማያ ዩኒቨርሲቲ የ3ኛ ዲግሪ ተማሪ ሰናይት መብሬ በሰጠችው አስተያየትም የኦሮሞ ህዝብ በፊት የነበረውን ሀገር የመውደድና ሀገርን ሉዓላዊነት የማስከበር ሚና ዛሬም እየቀጠለበት መሆኑን ተናግራለች፡፡
የአገራቸውን ሉአላዊነት ለማስከበር ሲሉ በርካታ ወጣቶች ወደ መከላከያ ሰራዊቱ የመቀላቀላቸው ሚስጥርም በሀገር ፍቅር ስሜት ኢትዮጵያን ጠብቆ ለማቆየት መሆኑን ገልፃለች።
“በተለይም ወጣቶች የአባቶቹን ጀግንነት አርዓያ በማድረግ ዛሬ ኢትዮጵያን እየፈተነ ያለውን አሸባሪ ቡድን ለማጥፋት ታጥቆ መነሳት አለበት” ሲሉ ሌላኛው የውይይቱ ተሣታፊ አስቻለው ታደሠ ተናግረዋል።
”ጉሚ በለል” የውይይት መድረክ በቀጣይም ሀገራዊ ሃሳቦች እና መፍትሄዎች ላይ በማተኮር ይካሄዳል ተብሏል።