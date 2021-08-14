አሸባሪው የህወሃት ቡድን እየፈጸመ ባለው ትንኮሳ ሴቶችና ህጻናት ለከፋ ችግር እየተዳረጉ ነው

አዲስ አበባ፤ነሐሴ 8/2013(ኢዜአ) የህወሃት አሸባሪ ቡድን የህዝቡን አንድነት ለመፈታተን እየፈጸመ ባለው ትንኮሳ ሴቶችና ህጻናት ለከፋ ችግር እየተዳረጉ በመሆኑ ዜጎች በጋራ ሆነው ድርጊቱን እንዲያወግዙና አሸባሪውን እንዲመክቱ የሴት አደረጃጀቶች ጥሪ አቀረቡ።
ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከውጭና ከውስጥ ጠላቶች ጋር በማበር ትንኮሳ የጀመረው የህወሃት አሸባሪ ቡድን በተለይም በሴቶችና ህፃናት ላይ የከፋ ችግርና ሰቆቃ እያስከተለ ይገኛል።
በዚህም አሸባሪው የጅምላ ግድያ በመፈፀም ጭካኔ የተሞላባቸውን ድርጊቶች እየፈፀመም ይገኛል።
በመላው ዓለም ያሉ የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪዎች ድርጊቱን ሊያወግዙትና ተጠያቂ ሊያደርጉት ይገባል በማለትም ነው የሴቶች ሊግ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ወይዘሮ አሰለፈች ታደሰ።
የህወሃትን የሽብር ተግባር በመመከት መላው ኢትዮጵያዊያን በጋራ እንዲቆሙም ጠይቀዋል።
ሴቶች ለሀገራቸው ሉአላዊነት ከመሰለፍ በተጨማሪ ስንቅ አዘጋጅቶ ለሰራዊቱ በማቀበልና በማበረታታት እያበረከቱ ያለውን አስተዋፅኦም ጠቅሰዋል።
የብልጽግና ፓርቲ የሴቶች ሊግ ሃላፊ ወይዘሮ መስከረም አበበ፤ የህወሃትን የሽብር ቡድን እየመከተ ያለውን ሰራዊት በመደገፍ ሴቶች የድርሻቸውን እየተወጡ መሆኑን ገልጸዋል።
በአገር ሉአላዊነት ላይ አደጋ የጋረጠውን አሸባሪ ቡድን ለመመከት ሁላችንም ዝግጁ ነን ሲሉም አረጋግጠዋል።
ደም በመለገስ እንዲሁም ለሰራዊቱ የስንቅ ዝግጅት ሲያከናውኑ ያገኘናቸው ሴቶችም “ሰራዊታችንን ከየትኛውም ጊዜ በላይ ለመደገፍ ተዘጋጅተናል” ብለዋል።
በኢትዮጵያ ታሪክ ከጥንት ጀምሮ ሴቶች የአገራቸውን ዳር ድንበር በማስጠበቅና ወራሪን በመመከት ያላቸውን የጎላ ታሪክ በማንሳት አሁንም ተመሳሳይ የታሪክ አሻራ እናስቀምጣለን ነው ያሉት።
አንድነታችንን በማጠናከር የኢትዮጵያን ህልውና የሚፈታተኑ ሃይሎችን ለመመከት ሁላችንም ልንዘጋጅ ይገባል ብለዋል።