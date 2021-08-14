በኢትዮጵያ በቂ የኦክስጅን አቅርቦት እንዲኖር ለማስቻል እየተሰራ ነው – ዶክተር ሊያ ታደሰ

ባህር ዳር፣ ነሐሴ 08 ቀን 2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ በቂ የኦክስጅን አቅርቦት እንዲኖር ለማስቻል ፍኖተ ካርታ ጭምር ተዘጋጅቶት እየተሰራ መሆኑን የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ አስታወቁ።
የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጥበበ-ጊዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል 450 ሚሊዮን ብር በሆነ ወጪ ያስገነባውን የህክምና ኦክስጅን ማምረቻ ፋብሪካ ዛሬ አስመርቋል።
በምረቃው ስነ-ስርዓት ላይ የተገኙት ዶክተር ሊያ “ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ያስገነባው በሰዓት 270 ሜትር ኪዩብ ኦክስጅን ማምረቻ ፋብሪካ ለክልሉ ብቻ ሳይሆን እንደ አገርም ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው” ብለዋል።
በኢትዮጵያ በቂ የኦክስጅን አቅርቦት እንዲኖር እየተሰራ መሆኑን ያስታወቁት ሚኒስትሯ፤ በኮሮናቫይረስ ወረርሽኝና በሌሎች የጤና እክሎች የሚያስከትሉትን የሞት አደጋ መጠን ለመቀነስ የኦክስጅን አቅርቦት ወሳኝነት እንዳለው ገልጸዋል።
ዩኒቨርሲቲው የኦክስጅን ማምረቻ ፋብሪካ ማስገንባቱ የኦክስጅን አቅርቦት እጥረቱን እንደሚያቃልልም አመልክተዋል።
የጤና ዘርፉን ለማሻሻል ዩኒቨርሲቲው ለሚያካሂዳቸው የማስፋፊያ ስራዎችም አስፈላጊው ድጋፍ እንደሚደረግ ጠቁመዋል።
የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ሃላፊ ዶክተር መልካሙ አብቴ በክልሉ ሁለት የመንግስት የኦክስጅን ማምረቻዎችና ሌሎች የግል የኦክስጀን ማምረቻዎች እንዳሉ ገልጸው፤ “ዩኒቨርሲቲው ያስገነባው የኦክስጅን ማምረቻ ፋብሪካ ተጨማሪ አቅም ይሆናል” ብለዋል።
ዩኒቨርሲቲው በአሰራሩ ዘመናዊነትና በማምረት አቅሙም በአርያነት ሊወሰድ የሚችል ፋብሪካ መገንባቱን ተናግረዋል።
የባህር ዳር ዩኒቨርስቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኘ በበኩላቸው፤ መንግስት ለጤናው ዘርፍ ልዩ ትኩረት በመስጠቱ የኦክስጅን ማምረቻ ፋብሪካውን ሊገነባ መቻሉን ተናግረዋል።
ፋብሪካው በሆስፒታሉ ውስጥ በ500 አልጋዎች ለሚታከሙ ህሙማን በቀጥታ ኦክስጅንን ያለ ሲሊንደር ተደራሽ እንዲያደርግ ሆኖ መገንባቱን የተናገሩት ደግሞ የዩኒቨርሲቲው የህክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ዋና ስራ አስፈጻሚ ፕሮፌሰር የሽጥላ ጌታው ናቸው።
በተጨማሪም በቀን እስከ 300 ሲሊንደር ኦክስጅን በማምረት ለባህር ዳር ከተማና አካባቢው ለሚገኙ ጤና ጣቢያዎች ተደራሽ የሚያደርግ ገልጸዋል።