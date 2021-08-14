ኢትዮጵያን ከጠላት የሚጠብቅ ተጠባባቂ ሀይል በቋሚነት ማሰልጠን ያሰፈልጋል – ምሁራን

ዲላ ፤ ነሐሴ 08/ 2013 (ኢዜአ) ኢትዮጵያን ከውጭና ውስጥ ጠላት የሚጠብቅ ተጠባባቂ ሀይል በቋሚነት ማሰልጠን እንደሚያስፈልግ የታሪክ ምሁራን ተናገሩ።
ምሁራኑ የአሸባሪውን የህወሀት ተደጋጋሚ ትንኮሳ ለመጨረሻ ጊዜ ለማስቆም ኢትዮጵያውያን ተባብረን በመቆም አስፈላጊውን መስዋዕትነት መክፈል አለብን ነው ያሉት።
ከታሪክ ምሁራኑ መካከል ደራሲ ፀጋዬ ኦብሴ እንዳሉት፤ የሀገሪቱን ህልውና ከአደጋ ለመጠበቅ መንግስት ጥሪ ማስተላለፉ ተገቢ ነው።
ህወሀት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከውጭ ሀይሎች ጋር ግንባር መፍጠሩና የትግራይን ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ለማጋጨት የሚያደርገው ጥረት ይቅር የሚባል አለመሆኑን ጠቁመዋል።
አጎራባች አካባቢዎችን በመውረር በተለይ በአፋር ክልል በሴቶች ህጻናትና በሌሎችም ንጹሃን ዜጎች ላይ የፈጸመው ጭፍጨፋ ታሪክ የማይረሳው ጥፋት መሆኑን አውስተዋል።
ከአሁን በኋላ ብሔራዊ ውትድርና መታወጅ አለበት፤ ኢትዮጵያውያን አንድ ከሆንን የሚያቆመን ሃይል እንደሌለ ታሪክ ምስክር ነው ብለዋል።
ህወሀት ከፍጥረቱ ጀምሮ ለስልጣን ጥማቱ ሲል የእኔ ለሚለው ህዝብ እንኳን እንደማይራራ የሀውዜን ጭፍጨፋ ሴራን ማንሳት በቂ መሆኑን የሚናገሩት ደግሞ የታሪክና የሀገር በቀል እውቀቶች ጸሃፊ አቶ ሃይሉ በየነ ናቸው።
የመከላከያ ሰራዊትን ከጀርባው ከመውጋቱ ባለፈ የጊዜያዊ አስተዳደሩ አባል የነበሩ የትግራይ ልጆችን መግደሉ ጨካኝነቱን ያሳያል ብለዋል።
ሀገር ለማፍረስ ከኦነግ ሸኔ ጋር የመሰረተው ጋብቻ እንደማያዛልቅና እነዚህን ሃይሎች በተባበረ ክንድ ልንምከት ይገባዕ ነው ያሉት።
የትግራይ ህዝብ ወንድማች ነው ያሉት ምሁሩ፤ የጥፋት ተልዕኮ ተቀብለው የሚቀሳቀሱ ግለሰቦችን በማጋለጡ ረገድ ከጸጥታ አካላት ጋር በቅርበት እንደሚሰሩ ገልጸዋል።
ኢትዮጵያን ከውጭና ውስጥ ጠላት በዘላቂነት ለመጠበቅ ተጠባባቂ ሀይል በቋሚነት ማሰልጠን እንደሚያስፈልግና በዚህም ብሔራዊ የውትድርና አገልግሎት እንዲኖር ነው ምሁሩ የተናገሩት።