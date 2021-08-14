የግራር ጃርሶ ወረዳና የፍቼ ከተማ ወጣቶች፣ ሴቶችና ተማሪዎች ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ደም እየለገሱ ነው

ፍቼ ፤ ነሐሴ 8/2013 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የግራር ጃርሶ ወረዳና የፍቼ ከተማ ወጣቶች፣ ሴቶችና ተማሪዎች ” ደማችንን ለመከላከያ ሰራዊታችን ” በሚል መሪ ሀሳብ አሸባሪው ህወሀትን በግንባር ለሚፋለመው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ደም እየለገሱ ነው።
ለሶስት ቀናት በተዘጋጀው የደም ልገሳ መርሀ ግብር ላይ ከወጣቶችና ሴቶች ሌላ እየተሳተፉ ያሉት ተማሪዎች በሰላሌና ሀራምቤ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሚማሩ ናቸው፡፡
በመርሀ ግብሩ ላይ ከ300 የሚበልጡ ሰዎች በመሳተፍ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ያላቸውን አጋርነት በተግባር እያሳዩ መሆናቸውን የዞኑ ሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ጽህፈት ቤት ሃላፊ ወይዘሮ መሰረት ሽፈራው ገልጸዋል፡፡
የደም ልገሳው መረሃ ግብር የተዘጋጀው በቅርቡ ህይወታቸው ያለፈው የአካባቢው ተወላጅ ለሆኑት ለክብር ዶክተር አበበች ጐበና መታሰቢያ ጭምር ምክንያት በማድረግ እንደሆነ ተናግረዋል።
ለደም ለጋሾቹም በመጀመሪያ ህክምና እርዳታና በተላላፊ በሽታዎች መከላከል ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት ይሰጣል፡፡
በአካባቢው ትናንት የተጀመረው የደም ልገሳ በሌሎች የሕብረተሰብ ክፍሎች እንዲለመድ የቅስቀሳና የግንዛቤ መፍጠር ስራ በወጣቶች ማህበር በኩል እየተካሄደ ይገኛል፡፡
የፍቼ ከተማ ነዋሪዋ ወይዘሮ ስንታየሁ ወልደዮሐንስ፤ ለሀገር ሕልውና መከበር ውድ ሕይወቱን ለሚከፍለው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ደም መስጠት እጅግ የሚያስደስትና የሚያኮራ ተግባር ነው ብለዋል፡፡
የሰሜን ሸዋ ዞን ወጣቶች ማህበር ሊቀመንበር ወጣት ሽመልስ ጣፋ በበኩሉ፤ ለሰራዊቱ ከዚህ ቀደም የስንቅና የገንዘብ ድጋፍ ማድረጋቸውን አስታውሶ የአሁኑ ደም ልገሳም የዚሁ መርሀ ግብር አካል መሆኑን ተናግሯል፡፡
በቀጣይም በአካባቢው የደም ለጋሾች ማህበር በመመስረት የተጎዱ ወገኖችን ለመርዳት የሚያስችል ኮሚቴ አቋቁመው እየተንቀሳቀሱ ነው፡፡
ወጣት ሽመልስ፤ በግሉም ከሶስት ጊዜ በላይ ደም መለገሱን አስታውሷል።