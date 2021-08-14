የህወሃት እና ሸኔ ስምምነት ድብቅ የሽብር ተግባራቸውን ያጋለጠ አጋጣሚ ነው

ጎባ ፤ነሐሴ 8/2013 (ኢዜአ) ህወሃት እና ሸኔ ያደረጉት የጋራ ስምምነት የቡድኖቹን ድብቅ የሽብር ተግባር ያጋለጠ አጋጣሚ ነው ይላሉ የመዳ ወላቡ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን፡፡
የሽብር ቡድኖቹ ኢትዮጵያን ለማፈራረስ አብረው መስራታቸው አሳፋሪና የሚኮነን ተግባር መሆኑንም ምሁራኑ ለኢዜአ ተናግረዋል፡፡
መንግስት እነዚህን የጥፋት ቡድኖች እኩይ ተግባር በመረጃ በማስደገፍ በሽብር እንዲፈረጁ ማድረጉ ትክክለኛ ውሳኔ መሆኑን የአሁኑ ጋብቻቸው አመላካች ነው ሲሉ አስረድተዋል፡፡
ከምሁራኑ መካከል ዶክተር መሐመድ ጀማል፤ የቡድኖቹ የጋራ ስምምነት ከዚህ በፊት በድብቅ ሲያካሄዱ የነበረውን የሽብር ተግባር ገሃድ ያወጣ አጋጣሚ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
መንግስት ከዚህ በፊት ህወሃትና ሸኔ በድብቅ ሀገርን ለማፈራረስ እየሰሩ ስለመሆናቸው በተደጋጋሚ ለህዝቡ ግልጽ በማድረግ በሽብር እንዲፈረጁ ማድረጉ ትክክለኛ ውሳኔ ነው ብለዋል፡፡
መንግስት ሀገሪቱን ለማዳን እየወሰደ የሚገኘው የህልውና ዘመቻ በስኬት እስኪጠናቀቅ መከላከያ ሰራዊቱን በመደገፍም ሆነ ህብረተሰቡ ትክክለኛውን መረጃ እንዲያገኝ የሚጠበቅባቸውን እንደሚወጡም አስታውቀዋል፡፡
ህወሃት በተለይ ሸኔን በመጠቀም በኦሮሚያ የሽብር ተግባሩን ሲያከናውን መቆየቱን በሁለቱ ቡድኖች መካከል የተደረሰው የጥፋት ስምምነቱ ትልቅ ማሳያ ነው ያሉት ደግሞ ሌላው የዩኒቨርሲቲ ምሁር አቶ ሌንጮ ሳሙኤል ናቸው፡፡
በተለይ በኦሮሞ ህዝብ ስም የሚነግደው አሸባሪው ሸኔ የኦሮሞ ህዝብ በማንነቱ ምክንያት በአብዲ ኢሌ አስተዳደር ከቄየው ተፈናቅሎ ብዙ እንግልት ሲደርስበት ምንም ሳይል በአሁኑ ወቅት ለእኩይ ተግባሩ ከህወሃት ጋር ማበሩ ድብቅ ተግባሩን ያገለጠ አጋጣሚ መሆኑን አመላክተዋል፡፡
አቶ ሌንጮ፤ ይህ ህዝብን እያጭበረበረ የሚገኘውን የሽብር ቡድን ዕኩይ ተግባር በመረዳት አንድ ሆነን በምንችለው ሁሉ ልንታገለው ይገባል ነው ያሉት፡፡
አሸባሪው ህወሓት ሸኔን ለአፍራሽ ተልዕኮው እንደሚጠቀምበት ባለፉት ሁለት ዓመታት በሀገሪቱ በተለይ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በንጹሃን ዜጎች ላይ ከፈፀመው ጥፋት መረዳት እንደሚቻል የገለጹት ደግሞ የዩኒቨርሲቲው ምሁር አባቦ ግርማ ናቸው፡
በሽብር ቡድኖቹ ጥምረት ሳንደናገጥ ሀገርን ለማዳን የተጀመረውን የህልውና ዘመቻ በስኬት እንዲጠናቀቅ የጀመርነውን ሁለንተናዊ ድጋፍ አጠናክረን መቀጠል ያስፈልጋል ብለዋል፡፡
ህወሃትና ሽኔ በኢፌዲሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብለው የተፈረጁ ቡድኖች መሆናቸው ይታወቃል።