የከተሞችን የጤና ችግር በመፍታት ለነዋሪዎች ተስማሚ ለማድረግ እየተሰራ ነው

ባህርዳር ነሐሴ 7/2013(ኢዜአ) በኢትዮጵያ ታላላቅ ከተሞች የሚስተዋለውን የጤና ችግር በዘላቂነት በመፍታት ለነዋሪዎች ምቹና ተስማሚ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አስታወቁ።
በዋና ዋና ከተሞች የድንገተኛ አደጋና ጽኑ ህክምና ማሻሻያ ፕሮግራም ዓመታዊ የሥራ ግምገማ ጉባዔ በባህርዳር ከተማ ተካሂዷል።
ሚንስትሯ በጉባዔው ላይ እንደተናገሩት በከተሞች መስፋፋት፣ በኢንዱስትሪዎች መብዛት፣ በሕዝብ ቁጥር መጨመርና በመሰረተ ልማት ግንባታ የሚፈጠረውን የጤና ችግር በተቀናጀ አግባብ ለመፍታት ትኩረት ተሰጥቷል።
ፕሮግራሙ ችግሮቹን በዘላቂነት ለመፍታት የአገልግሎት አሰጣጡን ማሻሻል ፣ ድንገተኛ አደጋን በመቋቋምና አፋጣኝ ምላሽ መስጠቱን ገልጸዋል።
ፕሮግራሙ ዕውቀት፣ ክህሎት፣ ሃብትና ቴክኖሎጂ በጋራ በመጠቀም፣ችግሮችን ለይቶ ማህበረሰቡንና ባለሃብቱን በማሳተፍ ውጤት እንደተመዘገበበት ሚኒስትሯ ተናግረዋል።
በአምስት ከተሞች የተተገበረው ፕሮግራም ቅንጅታዊ አሰራርን እንዳዳበረ ሚኒስትሯ አስታውቀዋል።
በከተሞቹ የተኘውን ውጤት በመገምገም ከያዝነው በጀት ዓመት ጀምሮ በተጨማሪ ስምንት ከተሞች እንደሚስፋፋም አስታውቀዋል።
ጉባዔው በፕሮግራሙ የተስተዋሉ ችግሮችን በማረም፣ ስኬቶችን ለማስቀጠልና ተሞክሮዎችን ለማስፋት ያለመ መሆኑን አስገንዝበዋል።
የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ሃላፊ ዶክተር መልካሙ አብቴ በበኩላቸው ፕሮግራሙ ከባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ጥበበ ግዮን ሆስፒታልና ከከተማ አስተዳደሩ በመናጀት በጋራ በማቀድ፣ የአተገባበር አቅጣጫ በማስቀመጥና ችግሮችን በመፍታት በመከናወኑ ለውጥ ማምጣቱን ተናግረዋል።
በጉባኤውየሚገኙ መልካም ተሞክሮዎችን በመቀመር በጤና ሚኒስቴር ከታቀፉት በተጨማሪ በክልሉ አቅም ወደ ሌሎች ዞኖችና የከተማ አስተዳደሮች እንደሚሰፋም ተናግረዋል።
ፕሮግራሙን ለማሳካት በከንቲባ ጽህፈት ቤት ሥር የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት መደብ በማስፈቀድ ወደ ስራ መገባቱን የገለጹት ደግሞ የባህርዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉ ናቸው።
በአማራ ክልል ከሚካሄደው የህልውና ዘመቻ ጋር በተያያዘ የሚያጋጥሙ የጤና ችግሮችን ለመቆጣጠር ራሱን የቻለ ማዕከል ያስፈልጋል ያሉት ዶክተር ድረስ፣ ሚኒስቴሩ የበጀት ድጋፍ እንዲያደርግ ጠይቀዋል።
በተጨማሪም በከተማዋ የሚገኙ የመንግሥት ሆስፒታሎች የሚያቀርቡትን የማስፋፊያ ቦታ ጥያቄ በመመለስ ከተማዋን የህክምና ቱሪዝም ማዕከል ለማድረግ እንደሚሰሩ ተናግረዋል።
ለዚህም የጤና ሚኒስቴርን ጨምሮ ሌሎች ባለድርሻ አካላት ከበጀት በተጨማሪ በተለይ በቴክኖሎጂና አዳዲስ አሰራሮችን በማምጣት ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።
“ፕሮግራሙ በተቋም ደረጃ ያለውን የድንገተኛና ጽኑ ህክምና አገልግሎት ማሻሻሉን የገለጹት ደግሞ በባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የጥበበ ግዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የፕሮግራሙ አስተባባሪ ዶክተር ጥጋቡ ቢምረው ናቸው።
በከተማዋ የሚገኙ ስምንት አምቡላንሶችን በአንድ ማዕከል አገልግሎት የሚሰጡበት ሥርዓት በመዘርጋት የጤና አገልግሎት ለማዳረስ ጥረት ተደርጓል ብለዋል።
በዚህም ማንኛውም ሰው በ7844 ነጻ የስልክ ቁጥር በመደወል በአምቡላንስ ውስጥ እስከ ጤና ተቋም ድረስ ቀልጣፋ፣ ፍትሃዊና አስተማማኝ የጤና አገልግሎት እያገኘ መሆኑን አስታውቀዋል።
በጉባዔው ላይም የፌደራልና የክልል የጤና አመራሮችና ባለሙያዎች፣ ፕሮግራሙ የተተገበረባቸው ከተሞችና ዩኒቨርሲቲዎች ተሳትፈዋል።