በሽብርተኛው ህወሃት የተቃጣውን ሃገር የማፍረስ ሴራ በጋራ እንቀለብሰዋለን

ሀዋሳ ነሐሴ 7/2013 (ኢዜአ) በአሸባሪው ህወሓት ኢትዮጵያ ላይ የተሸረበውን የህልውና አደጋ በመቀልበስ የሀገራችንን ነፃነት እናስጠብቃለን ሲል የደቡብ ክልል የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አስታወቀ።
ብልጽግናን ጨምሮ 17 የፖለቲካ ፓርቲዎችን በአባልነት የያዘው የዚህ ምክር ቤት አባላት በሀገራዊ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ዛሬ በአርባ ምንጭ ከተማ በመወያየት የጋራ የአቋም መግለጫ አውጥተዋል።
በምክር ቤቱ ምክትል ሰብሳቢና የጋሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር አቶ መርዕድ ሽብሩ አማካኝነት በንባብ በቀረበው በዚህ የአቋም መግለጫ ላይ እንደተመለከተው ሃገራችን ለዘመናት ያጋጠሟትን የውስጥና የውጭ ሃይሎች ጥቃት በጀግኖች አባቶች ትግል መመከት ችላለች።
የዘመናችን የህልውናዋ አደጋ የሆነውን አሸባሪውን ህወሃት ለመደምሰስና ነጻነቷንና አንድነቷን ለማስጠበቅ የጋራ ምክር ቤቱ አባላት የትውልድ ሃላፊነታቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውንም መግለጫው አረጋግጧል።
ታላቁ የህዳሴ ግድብን ጨምሮ ኢትዮጵያ ያሏትን ተፈጥሯዊና ባህላዊ ሃብቶች አልምታ እንዳትጠቀም በድብቅም ሆነ በገሃድ የሚደረገውን ጥረት በማክሸፍ ብልጽግናዋን ለማረጋገጥ የድርሻቸውን እንደሚወጡ መግለጫው አመልክቷል።
ከአንድነት ይልቅ የልዩነት ትርክትን በማስፋፋት ሃገር ለማፍረስ ሲደረግ የነበረውን ሴራ በማስተካከል የሃገርን ህልውና ለመታደግ በግንባር ከተሰለፈው የሃገር መከላከያ ሰራዊት ጎን በመቆም አባላቱ ታሪካዊ ሃላፊነታቸውን እንደሚወጡ የአቋም መግለጫው አረጋግጧል።
መግለጫው አያይዞም “ከውጭም ከውስጥም የተቃጣብንን ብሄራዊ አደጋ ለመመከት በሚደረገው ሃገር የማዳን ስራ ማንኛውንም ድጋፍ ህዝባችን እንዲያደርግና ለመከላከያ ሰራዊት ደጀንነቱን እያሳየ ባለው መልክ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ እናቀርባለን” ይላል።
“እኛም በዘመናችን በአሸባሪው ህወሓት ቡድን የተሸረበብንን የህልውና አደጋ በመቀልበስ የሀገራችንን ነፃነት እንስጠብቃለን” ሲሉ የገለጹት የጋራ ምክር ቤቱ አባላት በተለይም የለውጥ ተፃራሪው ሃይል በአማራና አፋር ክልል እያደረገ ያለውን መስፋፋትና የጥፋት ስራዎችን አውግዘዋል።