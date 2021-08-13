ሸኔ ከአሸባሪው ህወሓት ቡድን ጋር መስማማቱ ማንነቱን በግልፅ አሳይቷል

አዳማ ነሐሴ 07/2013(ኢዜአ) ሸኔ የኦሮሞን ህዝብን ለ27 ዓመታት ሲዘርፍና ሲገድል ከኖረው አሸባሪው ቡድን ጋር መስማማቱ ማንነቱን በግልፅ ያሳየ መሆኑን የአዳማ ከተማ ነዋሪዎች አስታወቁ።
ወጣት ደረሰ አዱኛ በአዳማ የኢሬቻ ቀበሌ ነዋሪ ሲሆን፤ ሸኔ በኦነግ ስም ለ27 ዓመታት የኦሮሞን ህዝብ ሲበድል፣ሲዘርፍ ፣ሲገድልና ሲያሰቃይ ከኖረው ጋር ግንባር መፍጠሩ የሚገርም ክስተት ነው ሲል ለኢዜአ ተናግሯል።
ለኦሮሞ ቆሜያለሁ የሚል አካል ከኢትዮጵያ ጠላት ጋር ወዳጅነት አይፈጥርም ያለው ወጣቱ፤ ሸኔ ግን አሳፋሪና ለኦሮሞ ህዝብ እንዳልቆመ በተግባር ማሳየቱን ገልጿል።
ህወሃት 27 ዓመት የኦሮሞን ህዝብ ሀብት፣ መሬት ዘርፎዋል፣ ሸኔ ከህወሃት ጋር ግንባር መፍጠር ሀገር የማፍረስ ዓላማ ከመሆኑም ባሻገር ኦሮሞን እንደ ህዝብ ለማጥፋት ያለመ መሆኑን ነው ወጣቱ ያመለከተው።
“የኦሮሞ ቄሮዎችና ቀሬዎች ግንባራቸውን ለጥይት በመስጠት በህዝብ ላይ የተጫነውን ቀንበር ከህዝብ ትከሻ አውርዶው ወደ መቀሌ አስገብተዋል፣ ከእንግዲህ በኦሮሞ ህዝብ ስም ፖለቲካ መስራትና መነገድ አይቻልም” ብለዋል።
ወጣቶች አሁንም ከመንግስትና መከላከያ ሰራዊት ጎን በመቆም ሀገርን የማዳን ሃላፊነት መወጣት ይጠበቅብናል ብሏል ወጣት ደረሰ።
ሌላው የደምበላ ክፍለ ከተማ ነዋሪ አቶ አማና ሰዒድ ፤ የኦሮሞ ህዝብ በራሱ ትግል ጠላቱን በማስወገድ ፊቱን ወደ ለውጥና ልማት ባዞረበት ወቅት ለህዝብ ቆሜያለው የሚለው ሸኔ ተገዝቶ ዳግም ህዝቡን ዋጋ ለማስከፈል ከአሸባሪው ቡድን ጋር ግንባር መፍጠሩ እብደት ነው ያሉት።
ሸኔ ከህወሃት ጋር ግንባር መፍጠሩን እንቃወማለን፣ ከዚህን በፊትም በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በዜጎች ላይ ችግር ሲፈጥር ነበር፤ አሸባሪውን ህወሓትን በህዝቡ ትግል ተባሮ ሀገሪቷ በለውጥ ምዕራፍ ላይ ባለችበት ወቅት ከጠላት ጋር ስምምነት መፍጠሩ የሸኔን ማንነት በግልፅ ያሳየ ነው።
የኦሮሞ ቄሮ፣ ሴቶችና ሰፊው ህብረተሰብ ታግሎ ነው ወያኔን ወደ መጣበት የሸኘው፣ ለውጡ የኔ ነው ሀገር ሲኖር ነው መኖር የምንችለው ብሎ ህዝቡ በአንድነት በቆመበት ወቅት ይሄ መሆኑ ተላላኪነት ስለሆነ እናወግዛለን ብለዋል።
“የኦሮሞ ህዝብ የተጫነበትን የጭቆና ቀንበር በሰላማዊ መንገድ ታግሎ ከጫንቃው ላይ አውርዷል፣ አሁንም የህዝቡ ጥቅም የሚጠበቀው በሰላማዊ ትግልና በሰለጠነ መንገድ ነው” ያሉት ደግሞ ወይዘሮ ዘምዘም ጄይላን ናቸው።
ኦሮሞ ሰፊ ህዝብ ነው፣ የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ ለመመለስ ነው ብሎ ያሰበ ሃይል ጥገኛ ሆኖ የኛን ጥያቄ መመለስ አይችልም ብለዋል።
የኦሮሞ ህዝብ ማንም ሳይጠብቅ የራሱን መብትና ጥቅም ራሱን ችሎ ማስከበር የሚችል ትልቅ ህዝብ ነው ያሉት ውይዘሮ ዘምዘም ፤ የወያኔ ጥገኛ መሆን ተላላኪነት ካልሆነ በስተቀር ምንም ሊባል አይችል ነው ያሉት።
ህወሃት ህዝባችንን በእስር ቤት ሲያሰቀይ፣ሲገድልና ንብረቱን ሲዘርፍ የነበረ ከመሆኑንም ባለፈ ከኦሮሞ ነፃነት ግንባር ጋር ሆኖ የደርግ መንግስት በማስወገድ አዲስ አበባ ሲገባ መጀመሪያ አፍሙዙን የመዘዘው በኦነግና በኦሮሞ ህዝብ ላይ መሆኑንም አስታውሰዋል።
አቶ መሓሙድ ከፈኖ በበኩላቸው ወያኔ የኦሮሞን ወጣት ሲያኮላሽ ሲያስርና ሲያንገላታ የነበረ ነው፣ ሸኔ ለኦሮሞ ህዝብ ከቆመ የጠላት ደጅ መጥናት የለበትም ነው ያሉት።