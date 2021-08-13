የህወሃት አሸባሪ ቡድን ኢትዮጵያን ለማፍረስ የጀመረውን ዘመቻ ለመመከት የዜጎች ሁለንተናዊ ድጋፍ ወሳኝ ነው

ነሐሴ 7/2013 (ኢዜአ) የህወሃት አሸባሪ ቡድን ኢትዮጵያን ለማፍረስ የጀመረውን ዘመቻ ለመመከት የዜጎች አንድነትና ሁለንተናዊ ድጋፍ ወሳኝ መሆኑን የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ዳግማዊ ሞገስ ገለጹ።
የትራንስፖርት ሚኒስቴር አመራር ሰራተኞች መከላከያ ሰራዊቱ የአገርን ሰላም ለማስጠበቅ እያደረገ ያለውን ተጋድሎ ለመደገፍ የደም ልገሳ አድርገዋል።
በእለቱ ደማቸውን የለገሱት የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስ የህወሃት አሸባሪ ቡድን ኢትዮጵያን ለማፍረስ የጀመረውን ዘመቻ ለመመከት የዜጎች አንድነትና ሁለንተናዊ ድጋፍ ወሳኝ መሆኑን ገልጸዋል።
በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ላይ የተጋረጠውን የህልውና አደጋ ለመከላከልና ሉዓላዊነቷን ለማስጠበቅ ለሚካሄደው ትግል ከመቼውም ጊዜ በላይ በአንድነት መቆም ያስፈልጋል ብለዋል።
ሁሉም ዜጋ “ኢትዮጵያን ለማዳን እዘምታለሁ የትም፣ መቼም፣ በምንም!” የሚል መሪ ሃሳብ በማንገብ ሁሉም ለአገሩ ያለውን ድጋፍና ተቆርቋርነት በተግባር ማሳየት ይኖርበታልም ነው ያሉት።
ሁሉም በየተሰማራበት የስራ መስክ የተሻሉ ተግባራትን በማከናወንና ውጤታማ በመሆን አገርን ከችግር ለማውጣት መስራት ይኖርበታል ብለዋል።
አሸባሪው ህወሃት ኢትዮጵያን ለማፍረስና ለመበታተን የሚያደርገውን እንቅስቃሴን በጋራ ለመመከት ዝግጁ መሆናቸውን አስተያየታቸውን የሰጡ የተቋሙ ሰራተኞች ገልጸዋል።
በአሁኑ ወቅት አሸባሪው ህወሃት በኢትዮጵያ ላይ የደቀነው አደጋ በዘላቂነት ለመቀልበስ የህዝቦችን አንድነትና ትብብር በእጅጉ የሚጠይቅ እንደሆነም ተናግረዋል።
አሁን ላይ የአገሪቷንና የሕዝቦቿን ሰላም ለማስጠበቅም በሚደረገው ጥረት የሚጠበቅባቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል።
በዚህም የአገሪቱን ሉአላዊነት ለማስጠበቅ ህይወቱን እየሰጠ ላለው መከላከያ ሰራዊት ደም ከመለገስ በተጨማሪ ሁለንተናዊ ድጋፍን ማጠናከር እንደሚገባም አንስተዋል።
ሚኒስቴሩ ሰራተኞች ከደም ልገሳው በተጨማሪ የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለመለገስ ቃል ገብተዋል።
ለአገር መከላከያ ሰራዊት በተለያየ መልኩ ሲያደርጉት የቆዩትን ድጋፍም አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል።
ሠራዊቱ በሚያደርገው አገርን የማስጠበቅና የማስከበር ዘመቻ እስከ ሕይወት መስዋዕትነት ዋጋ ለመክፈልም ቁርጠኛ መሆናቸውንም ገልጸዋል።