አምነስቲ ኢንተርናሽናል ያወጣው ሪፖርት ወገንተኝነት የተንጸባረቀበት ነው

ነሐሴ 07 ቀን 2013 (ኢዜአ) አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰሞኑን ያወጣው ሪፖርት ፍፁም ወገንተኝነት የተንጸባረቀበት መሆኑን የታሪክ መምህሩ ታዬ ቦጋለ ገለጹ።
በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ከኢዜአ ጋር ቆይታ ያደረጉት መምህር ታዬ “አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰሞኑን ያወጣው ሪፖርት በርካታ እውነታዎችን በመተው ፍፁም ወገንተኝነት የታየበት ነው” ብለዋል።
አምነስቲ ኢንተርናሽናል በኢትዮጵያ አሁን ለተፈጠረው ችግር ሁሉ መንስኤውና መነሻው አሸባሪው ህወሃት መሆኑን ቢያውቅም መግለጽ አለመፈለጉን ተናግረዋል።
ከዚህም ባለፈ በየትኛውም አገር ላይ ተፈፅሞ በማያውቅ መልኩ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በአገር መከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ ድንገተኛ ጥቃት በመፈጸም ዘግናኝ ድርጊት መፈፀሙን አስታውሰዋል።
ከዚህም ባለፈ በማይካድራ፣ በአፋርና ሁመራ አሸባሪው ህወሃት የፈፀማቸው ጭፍጨፋዎች እየታወቁ አምነስቲ ማንሳት አለመፈለጉን ተናግረዋል።
የሽብር ቡድኑ በትግራይ በሚኖሩ የኤርትራ ስደተኞች ላይ በቅርቡ የፈፀመውን ጭፍጨፋም አንስተዋል።
አምነስቲ እነዚህን ሁሉ የሽብር ቡድኑን ከባድ ወንጀሎች እያወቀ ሰሞኑን ፍፁም ወገንተኝነት የተንጸባረቀበት ሪፖርት አውጥቷል ነው ያሉት።
ሪፖርቱን ለማውጣት የተረጋጋ ሁኔታና ብዙ መረጃዎችን መሰብሰብ የሚጠይቅ ሆኖ ሳለ፣ ተቋሙ በአሸባሪው ህወሃት ሰዎች የቀረቡለትን ብቻ በማድመጥ መረጃ ማውጣቱ ሚዛናዊነት የሚጎድለው መሆኑን አብራርተዋል።
አምነስቲ ሪፖርቱን ያወጣው መንግስት በህወሃት አሸባሪ ቡድን የተደቀነበትን አገር የማፍረስ ዓላማ በመመከት ላይ እያለ መሆኑን ጠቅሰው፤ “ሪፖርቱ ኢትዮጵያ ላይ የተከፈተው ዘመቻ አንዱ አካል ነው” ብለዋል።
ኢትዮጵያን ለማዳከም የተጀመረውን የውክልና ዘመቻ ለመግታት ዜጎች ውስጣዊ አንድነታቸውን በማጠናከር በጋራ መቆም አለባቸው ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።
ከዚህም ባሻገር ቀጠናዊ ትስስርን ማስፋትና ከወዳጅ አገራት ጋር ያለውን ግንኙነት ይበልጥ ማጠናከር ያስፈልጋልም ነው ያሉት መምህር ታዬ።
የህወሃት አሸባሪ ሃይል በውስጥና በውጭ ኢትዮጵያን ለመበታተን ከሚሰሩ አካላት ጋር ግልጽ የሆነ የጥፋት ግንባር በመፍጠር እየሰራ መሆኑ ይታወቃል።