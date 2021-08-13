የውሃ ሃብትን በእውቀትና ምርምር ታግዞ ጥቅም ላይ ለማዋል መረባረብ ያስፈልጋል

ሐረር ፤ ነሐሴ 7/2013 (ኢዜአ) የውሃ ሃብትን በእውቀትና ምርምር ታግዞ ጥቅም ላይ ለማዋል የተቀናጀ ርብርብ እንደሚያስፈልግ የሳይንስ እና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታ ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ አስታወቁ ።
የአዋሽና ዋቤ ሸበሌ ተፋሰሶች የዩኒቨርሲቲዎች ፎረም ተመሰረተ።
በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በተካሄደው የፎረሙ ምስረታ ሥነ-ሥርዓት የተገኙት ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ እንደተናገሩት፤ የፎረሙ መመስረት ኢትዮዽያ የውሃ ሃብቷን በጥናት እና ምርምር ታግዞ ጥቅም ላይ ለማዋል እያደረገች ያለውን ጥረት ያጠናክራል።
የኢትዮዽያን ከፍታ እና ብልጽግና የሚረጋገጠው ሀገሪቱ ያላትን የከርሰ እና ገጸ ምድር ውሃ ሃብት በአግባቡ በጥናትና ምርምር ጥቅም ላይ ማዋል ሲቻል ነው ብለዋል።
ለዚህም በሁሉም ተፋሰሶች ውስጥ የሚገኙ እና ፎረም የመሰሩቱ ዩኒቨርሲቲዎች ከምርምር እና ሌሎች የልማት ተቋማት ጋር በመረባረብ የሀገሪቱንና ህዝቧን መጻኢ እድገት ማረጋገጥ እንደሚያስፈልግ አስታውቀዋል።
ሚኒስቴሩም እነዚህን ተግባራት ስኬታማ ለማድረግ የውሃ ሃብት ሀገራዊ የጥናት እና የምርምር ዋናው የትኩረት አቅጣጫ አድርጎ እየሰራ መሆኑን ነው ፕሮፌሰር አፈወርቅ የተናገሩት።
የፎረሙ መመስረት የተበታተነ እውቀት፣ሃብትና ጉልበት አቀናጅቶ የውሃ ሃብቱን በምርምር እና በጥናት በዘላቂነት ለመጠቀም ያስችላል ያሉት ደግሞ የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ጀማል ዩስፍ ናቸው።
ይህም መንግስት ስንዴን በሀገር ውስጥ በማምረት እና የውጭ ምንዛሬን ለማዳን የሚያደርገውን ጅምር ስራዎች ውጤታማ ለማድረግ፣ ብልጽግና ለማረጋገጥና ለወጣቶች ሰፊ የስራ እድል ለመፍጠር አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ነው የተናገሩት።
ፎረሙን ከመሰረቱት አንዱ የመደወላቦ ዩኒቨርሲቲ ተወካይ ዶክተር አለማየሁ አባተ በበኩላቸው፤ ተፋሰሶቹ ከፍተኛ የሀገራችንን አካባቢዎች የሚሸፍኑ እና በተለይ ዋቤ ሸበሌ ድንበር ተሻጋሪነቱን ባማከለ እውቀት እና ምርምር ጥቅም ላይ ለማዋል የፎረሙ መመስረት ወሳኝ ሚና ይኖረዋል ብለዋል።
የአባይ አዋሽ ተፋሰሶች የጥናት ምርምር ዳይሪክተር እና የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ተወካይ ዶክተር ወንድዬ አድማሱ፤ ፎረሙ በተፋሰሶቹ ሰፊ አካባቢዎች ጥቅመ ላይ ያልዋሉ እና በጥናት የተረጋገጡ ከፍተኛ የከርሰ ምድር እና ገጸ ምድር ውሃ በተቀናጀ እውቀትና ምርምር ጥቅም ላይ ለማዋል እንደሚያስችል አብራርተዋል።
የሀገሪቱን የውሃ ሃብት በአግባቡ መጠቀም የብልጽግናችንና ህልውናችንም ማረጋገጫ ትልቁ እና ቁልፍ ጉዳይ መሆኑን ተረድተን ስራ ላይ ለማዋል መረባረብ ይገባናል ብለዋል።
ፎረሙን የመሰረቱት አስር ዩኒቨርሲቲዎች የጋራ መግባቢያ ሰነድ ተፈራርመዋል።
የአዋሽ እና ዋቤ ሸበሌ ተፋሰሶች ሰባት ክልሎችን የሚያቋርጡ፣ 3 ሚሊየን ህዝቦች የሚኖሩበት ፣ የቆላ እና ደጋ ሥነ -ምህዳርን በውስጣቸው ያካተቱ መሆናቸውን የኢዜአ ሪፖርተር ከሥፍራው ዘገቧል።