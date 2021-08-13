የትምህርት ሚኒስቴር ሠራተኞች ለመከላከያ ሠራዊት ደጀንነታቸውን ለማሳየት ደም ለገሱ

ነሀሴ 7/2013 (ኢዜአ) የትምህርት ሚኒስቴር ሠራተኞችና የአመራር አባላት “ደሜን ለመከላከያ ሠራዊት” በሚል መሪ ሃሳብ ዛሬ ደም ለግሰዋል።
የሚኒስትሩ የቢሮ ኃላፊ አቶ መኮንን ከበደ 60 የሚሆኑ ሠራተኞች ደም መለገሳቸውን ገልጸዋል።
ለመከላከያ ሠራዊቱ የሚደረገው ድጋፍ እንደሚቀጥልና ሠራተኞቹ ከደመወዛቸው ድጋፍ እንደሚያደርጉ፤ በቅርቡም 40 ሰንጋዎችን ለመስጠት ዝግጅት መደረጉን ተናግረዋል።
ወደ ግንባር የመዝመት ፍላጎት ያላቸውን ሠራተኞች የመመዝገብ ስራ እየተሰራ እንደሆነም አክለዋል።
የትምህርት ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር ጌታሁን ጋረደው ሠራተኛው የድርሻውን የሚወጣው በተለያየ መንገድ መሆኑን ገልፀው የደም ልገሳ አንደኛው ተግባር እንደሆነ ተናግረዋል።
ትምህርት ቤቶች በመዘጋታቸው ተማሪዎች ባይኖሩም መምህራንና ሠራተኞች በያሉበት ሆነው ደም በመለገስ አስተዋፅኦ ሊያደርጉ ይገባልም ብለዋል።
በተመሳሳይ ዜና የፐብሊክ ሰርቪስ ሠራኞች ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት ሠራተኞችና አመራሮች በየግንባሩ መስዋዕትነት እየከፈለ ላለው ጀግናው የመከላከያ ሠራዊት ደም ለግሰዋል።
አሸባሪው የህወሓት ቡድን ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ከሚሰሩ አገራት ጋር በመተባበር የከፈተውን ጦርነት ለመመከት አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውንም ገልፀዋል።
የድርጅቱ ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ፍሬሕይወት ትልቁ የደም ልገሳውን ከመከላከያ ሠራዊቱ ጎን መቆማችንን ለማሳየት ያደረግነው ነው ብለዋል።
ሠራተኞቹ የአንድ ወር ደመወዛቸውን መስጠታቸውንና ወደ ግንባር ለመዝመትም ዝግጁ መሆናቸውን በዚሁ ጊዜ አረጋግጠዋል።
ለሠራዊቱ በተለያየ መልኩ ሲያደርጉት የቆዩትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉም እንዲሁ።
በሌላ ዜናም “ኢትዮጵያን ለማዳን እዘምታለሁ፤ የትም፣ መቼም፣ በምንም” በማለት የተፋሰሶች ልማት ባለስልጣን ሠራተኞችና የአመራር አባላት ዛሬ ደም ለግሰዋል።
የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አዳነች ያሬድ የባለስልጣኑና በስሩ የሚገኙ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች ሠራተኞች ከደመወዛቸው ከ3 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጋቸውን ተናግረዋል።
“ኢትዮጵያን ለማዳን ጊዜው አሁን ነው” ያሉት ዳይሬክተሯ ለአገር መከላከያ ሠራዊት ሁሉም ዜጋ ድጋፍ ማድረግ እንዳለበት አሳስበዋል።
አሸባሪው ህወሓት ከውጭ ጠላቶች ጋር ተቀናጅቶ የጀመረውን አገር የማፍረስ አጀንዳ ለማምከን ከመንግሥት ጎን በአንድነት መቆም ይገባል ብለዋል።
በአሸባሪው ቡድን ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ዜጎች ተቋሙ የአልባሳትና የቤት ቁሳቀቁስ ድጋፍ ለማድረግ እንቅስቃሴ መጀመሩንም ዶክተር አዳነች ተናግረዋል።
የተቋሙ ሠራተኞችም የሠራዊቱን የአገር ሉዓላዊነት የማስከበር ዘመቻ በመቀላቀል እስከ ሕይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ቁርጠኝነት እንዳላቸውና ድጋፋቸውንም አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል።