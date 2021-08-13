ሠራተኞቹ የአሸባሪውን ህወሓት አገር የማፍረስ ሴራ ለማክሸፍ እስከ ሕይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ተዘጋጅተዋል

ነሀሴ 7/2013 (ኢዜአ) የአሸባሪውን የህወሓት ቡድን አገር የማፍረስ ሴራ ለማክሸፍ እስከ ሕይወት መስዋዕትነት ለመክፈል መዘጋጀታቸውን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ሠራተኞች ገለጹ።
ሠራተኞቹና የአመራር አባላቱ ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ እንደተናገሩት ደመወዝና ደም ከመለገስ ባሻገር ግንባር ድረስ ለመዝመት ቃል ገብተዋል።
አሸባሪው ህወሃት አገር ከማፍረስ ውጥኑና ከጦርነት ትንኮሳው በተጨማሪ ሐሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨት የሕዝቡን ስነ ልቦና ለመሸርሸር ያለሙ ተግባራትን እየፈጸመ መሆኑን ተናግረዋል።
ቡድኑ እኩይ ዓላማውን ለማስፈፀም በውጭ ሚዲያዎችና በማኅበራዊ ሚዲያው በተለያዩ ስሞች የሐሰት ፕሮፖጋንዳ በመንዛት ዜጎች እንዲፈናቀሉ፣ ለዝርፊያም እንዲዳረጉ ማድረጉንም አንስተዋል።
በመሆኑም ቡድን በተለይም በዲጂታል ጦርነትና ሐሰተኛ መረጃ በመንዛት የጀመረውን አገር የማፍረስ ጥረት ለማክሸፍ ትልቅ ተልዕኮ ይዘው እየሰሩ መሆናቸውንም ሠራተኞቹ ገልፀዋል።
“እኛ የምንኖረው አገር ስትኖር ነው” ያሉት ሠራተኞቹ ህወሓት ከውጭ ሃይሎች ጋር በማበር የሚያደርገውን የማኅበራዊ ሚዲያ አገር የማፍረስ ዘመቻ የመቀልበስ ሃላፊነት የሁሉም ዜጋ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
እስካሁን በተደረገው ሐሰተኛ መረጃን የመከላከልና እውነታውን የማስረዳት ዘመቻ ብዙ ነገር መቀየር እንደሚቻል ማየት እንደቻሉም ተናግረዋል።
ሠራተኞቹ መላው ኢትዮጵያዊ የቻለ ግንባር ድረስ ሄዶ አልያም ባለበት ሆኖ በገንዘብ፣ በእውቀትና በመረጃ በመዝመት አገር የማዳን ጥሪውን ማገዝ እንዳለበትም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ በበኩላቸው ዘመቻው አገር የማዳንና የሕልውና ጉዳይ በመሆኑ በአገራዊ ጥሪው ላይ ልዩነት ያለው ዜጋ መኖር የለበትም ብለዋል።
የተቋሙ ሠራተኞች የአንድ ወር ደመወዛቸውን ከመስጠትና ደም ከመለገስ ባለፈ ግንባር ድረስ ለመዝመት ቃል መግባታቸውንም ነው ሚኒስትሩ የገለፁት።