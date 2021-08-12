የግሉ ዘርፍ በኢንፎርሜሺን ቴክኖሎጂ መስክ የሚሰማራበት ምቹ ሁኔታ ተዘርግቷል

አዲስ አበባ፤ ነሀሴ 06 ቀን 2013 (ኢዜአ) የግሉ ዘርፍ በኢንፎርሜሺን ቴክኖሎጂ መስክ የሚሰማራበትን ምቹ ሁኔታ መዘርጋቱን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ገለጸ።
ሚኒስቴሩ የ2013 በጀት ዓመት የስራ አፈፃፀምና የ2014 ዕቅድ ዋና ዋና ትኩረቱ ላይ ከሠራተኞቹ ጋር ተወያይቷል።
ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ለኢዜአ እንደገለጹት ተቋሙ ከኢንፎርሜሺን ቴክኖሎጂ ዋና ተዋናይነት ወደ አስቻይነት ለመሸጋገር በ2013 በጀት ዓመት በርካታ ስራዎች ሰርቷል ብለዋል።
ከእነዚህም መካከል የግሉን ዘርፍ ተሳታፊነት የሚያበረታቱ አዋጆችና አሰራሮች የማውጣትና እንዲፀድቁ የማድረግ ስራዎችን ጠቅሰዋል።
የአገሪቷን የዲጂታል ኢኮኖሚ ለመገንባትና ለማስፋት የሚያስችሉ አዳዲስ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂና የኢኖቬሽን መሰረተ ልማቶችን የመዘርጋት፣ የነበሩትን የማሻሻልና የማስፋፋት ስራዎች ተቋሙ ትኩረት ሰጥቶ ከከወናቸው ቁልፍ ተግባራት ዋና ዋናዎቹ መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
የመሰረተ ልማት ዝርጋታና ማስፋፊያ ስራዎች፣ የዲጂታል ኢኮኖሚውን የሚደግፉ መመሪያዎች፣ አዋጆችና አሰራሮች መውጣታቸው ለግሉ ዘርፉ ተሳትፎ ምቹ ሁኔታን የሚፈጥር መሆኑንም አክለዋል።
የወረዳ ኔትወርክ ምስረታ ልማት የማሻሻል፣ ከፌዴራል እስከ ክልል ያለውን ግንኙነት የማዘመንና የዲጂታል ኢኮኖሚ ትስስርን የመዘርጋት ስራዎችም በጥሩ አፈፃፀም ላይ ይገኛሉ ብለዋል።
የኦን ላይን ቪዲዮ ኮንፍረንስን የማሳደግ ስራ ሌላው በበጀት ዓመቱ ከተከወኑ ተግባራት አንዱ መሆኑን ተነስቷል።
እነዚህ ተግባራት የአገሪቷን የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ እንደሚያፋጥኑ የገለጹት ሚኒስትሩ የ2014 የተቋሙ ሚና የዲጂታል ኢኮኖሚው እውን እንዲሆን የሚያደርጉ ባለድርሻ አካላትን የመደገፍና የመከታተል ስራ እንደሚሆን ጠቁመዋል።
የአገሪቷን የዲጂታል ኢኮኖሚ ለመገንባትና ይህንኑ ባህል አድርጎ ለማስቀጠል ዘርፉ የሚመከለታቸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የሚጠበቅባቸውን ድጋፍና ክትትል እንዲያደርጉም መልዕክት አስተላልፈዋል።
አዲሱ በጀት ዓመት የዲጂታል ኢኮኖሚውን ለመዘርጋት የተፈጠሩ ምቹ ሁኔታዎች በተለይም ዲጂታል ኢኮኖሚውን ለመገንባት ከክልሎች ጋር የተፈጠረው ትስስር ወደ ተግባር መቀየራቸውን የምንከታተልበት ነው ሲሉም ተናግረዋል።
እንደ አገር የኔቶርክ መዋቅሮችን ከማስተካከል ጀምሮ የተቋማትንና የማህበረሰቡን የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንዛቤ የማሳደግ ስራዎችም ትኩረት ከተሰጣቸው ስራዎች መካከል ናቸው።
ለዚህም የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንዛቤ ማስጨበጫ ፕላት ፎርም ተዘጋጅቶ በአስር ቋንቋዎች ወደ ማኅበረሰቡ እንዲደርስ ዝግጅት መጠናቀቁ ተገልጿል።
ይህም በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን እንዲደርስ የታሰበ ሲሆን እስከ አንድ ሚሊዮን ዜጎችን ተደራሽ ለማድረግ ትልም መያዙ ነው የተነገረው።