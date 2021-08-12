መንግሥት ትህነግን ለማስወገድ በሚካሄደው ትግል ለመሳተፍ ተዘጋጅተናል

ሀዋሳ ነሐሴ 6/2013 (ኢዜአ) ሀገር የማፍረስ ዓላማ አንግቦ ጦርነት ያወጀውን የትህነግ አሸባሪ ቡድን ለመደምሰስ መንግስት ያቀረበውን ጥሪ በመቀበል በትግሉ ለመሳተፍ ተዘጋጅተናል ሲሉ የሀዋሳ ከተማ ወጣቶች አስታወቁ።
ከወጣቶቹ መካከል ኤፍሬም ለገሰ ፤ መንግሥት በአሸባሪው ቡድን ላይ የማያዳግም እርምጃ በመውሰድ የወሰደውን አቋም ይደግፋል።
ቡድኑ ከሀገርና ሕዝብ ጫንቃ ላይ ለማስወገድ ጊዜው አሁን ነው ያለው ወጣቱ፤ አሸባሪውን ለመደምሰስ በሚካሄደው ትግል ለመሳተፍ ተዘጋጅቷል።
የትህነግ ቡድን በሚያራምደው የጦርኝነት ባሀርይ ሳቢያ ትግራይና አጎራባቾቹ ክልሎች የጦር አውድማ መሆን እንደሌለባቸው ተናግሯል።
የትግራይ ወጣቶች ከሌሎች ኢትዮጵያን እህት ወንድሞቻቸው ጋር በመሆን ከመንግሥት ጎን በመቆም ሽብርተኛውን ትህነግ ማስወገድ እንደሚገባቸውም አመልክቷል።
ወጣት ሙሉጌታ ሙኬ በበኩሉ፤ አሸባሪው ቡድን መንግሥት ያደረገውን የተናጠል ተኩስ አቁም ጊዜ ባለመጠቀም በአፋርና አማራ ክልሎች የፈጸመው ወረራ አስቆጥቶት እንደነበር ይናገራል።
መንግሥት አሸባሪውን ቡድን ለመደምሰስ ያቀረበውን ሀገራዊ ጥሪ ተቀብሎ እስከ ግንባር ሄዶ በትግሉ ለመሳተፍ ተዘጋጅቺያለሁ ብሏል።
ሀገር አፍራሹን ቡድን ለመደምሰስ ጓደኞቹ ጭምር መነሳሳታቸውን ወጣት ሙሉጌታ ያመለከተው።
ሀገር እያጠፋና ንጹሃንን እየገደለ አስከፊ ወንጀል እየፈጸመ ያለውን አሸባሪ ቡድን ለመደምሰስ መነሳቱን የተናገረው ደግሞ ሌላው ወጣት ታምሩ ሽፈራው ነው።
ቡድኑ በአፋር ንጹሃን ላይ የፈጸመው ጭፍጨፋ እንዲያከትም የዜግነት ግዴታውን ለመወጣት ወደ ግንባር ለመሄድ እንደተዘጋጀም አስታውቋል።
ሁሉም ወጣቶች ከውጭ ጠላቶች ጋር በማበር ሀገር ለማፍረስ እየተራወጠ ያለውን አሸባሪ ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ መሰለፍ እንዳለባቸውም መልዕክት አስተላልፋል።