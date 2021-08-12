“ህወሃት” እና “ሸኔ” ኢትዮጵያን ለማፍረስ በጋራ ሲሰሩ የቆዩ የሽብር ቡድኖች ናቸው፤ ጋብቻቸውም አዲስ አይደለም

ነሐሴ 6/2013(ኢዜአ) “ህወሃትና ሽኔ ኢትዮጵያን ለማፍረስ በጋራ ሲሰሩ የቆዩ የሽብር ቡድኖች ናቸው፤ ጋብቻቸውም አዲስ ጉዳይ አይደለም” ሲል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታውቋል።
በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሪታሪያት የውጭ ቋንቋዎችና ዴጅታል ሚዲያ ኃላፊ ቢልለኔ ስዩም በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በኢትዮጵያ ለሚገኙ የውጭ አገራት ጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥተዋል።
ኃላፊዋ በመግለጫቸው አሸባሪው የህወሃት ቡድን በተለይ በኦሮሚያ አካባቢ ሸኔን በመጠቀም የሽብር ተግባሩን ሲያከናውን መቆየቱን አስታውሰዋል።
መንግስት ሁለቱ ቡድኖች አገር ለማፍረስ በጋራ እየሰሩ መሆኑን በተጨባጭ መረጃ በመገንዘብ በአሸባሪነት ፈርጇቸዋልም ብለዋል።
ከዚህ አንጻር በቅርቡ ሁለቱ የሽብር ቡድኖች “ጋብቻ” መፈጸማቸውን ማወጃቸው አዲስ ጉዳይ አለመሆኑን ጠቅሰዋል።
የሽብር ቡድኖቹ ያወጁት ትብብር ሀገር ለማፍረስ በጋራ እንደሚሰሩ በግልጽ ያረጋገጡበት ሆኗል ብለዋል።
መንግስት የሁለቱን ሽብር ቡድኖች በሚመለከት ያለውን ምልከታ ትክክለኝነት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ያረጋገጠ መሆኑንም ጨምረው ገልጸዋል።
አሸባሪ ቡድኖቹ ቆምኩለት የሚሉትን ሕዝብ በመግደልና በማሰቃየት እንደሚታወቁ አስታውሰው፤ የፈጠሩት ጋብቻም የትግራይና የኦሮሞ ሕዝቦችን እንደማይወክል አረጋግጠዋል።
በተጨማሪ አሸባሪው ህወሃት ኢትዮጵያን ሲመራ በቆየባቸው ጊዜያት በኦሮሞ ወጣቶች ላይ “ኦነግ ናችሁ” በሚል ሰበብ አሰቃቂ ግድያ፣ ድብደባና ግፍ ሲፈጽም መቆየቱን አስታውሰዋል።
በመሆኑም የሁለቱ የሽብር ቡድኖች “ጋብቻ” ለዘመናት ለኦሮሞ ሕዝብ መብት ሲታገሉ በቆዩት አንጋፋ የፖለቲካ ልሂቆች ዘንድ ተቀባይነት እንደማይኖረው ያላቸውን እምነት ገልጸዋል።
በተያያዘ ዜና መንግስት አሸባሪው ህወሃት ኢትዮጵያ ላይ የደቀነውን የህልውና ስጋት ለመቀልበስ በቅርቡ የሰጠውን መመሪያ ከትግራይ ህዝብ ጋር ለማያያዝ የሚሞክሩ አካላት እንዳሉ ሃላፊዋ ተናግረዋል።
ይህም ጉዳዩን በትክክል ካለመረዳት የሚመነጭ መሆኑንም ነው የገለጹት።
መንግስት ያስተላለፈው መመሪያ አሸባሪው ህወሃትና የእሱ ተላለኪዎችን እንጂ የትግራይ ህዝብን እንደማይመለከትም አብራርተዋል።