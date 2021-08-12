በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ከ4 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የንፁህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ ሆነዋል

አዳማ ነሃሴ 06/2013/ኢዜአ/ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ከ4 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የንፁህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ መሆናቸውን የውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሚንስቴር ገለፀ።
ሚኒስቴሩ ከአስሩ ክልሎችና ሁለቱ የከተማ መስተዳድር የውሃ ሴክተሮችና አጋር ተቋማት ጋር የ2013 ዓ.ም የመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ዘርፍ የዕቅድ አፈፃፀም በአዳማ እየገመገመ ነው።
የውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጅነር ስለሺ በቀለ በመድረኩ መክፈቻ ላይ እንደገለፁት በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ከ9ሺህ በላይ የንፁህ መጠጥ ውሃ ተቋማት ተገንብተው አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ።
በዚህም ከ4 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የንፁህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን ተናግረዋል ።
በበጀት ዓመቱ የተሻለ ክንውን ቢኖርም የውሃ ተቋማት ብልሽትና ብክነት እየጨመረ መሆኑን ጠቅሰው በአንዳንድ ከተሞች ብክነቱ እስከ 39 በመቶ መድረሱን ሚኒስትሩ ገልፀዋል ።
ይህን ከ10 በመቶ በታች ማውረድ አለብን ያሉት ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ በፌዴራል፣ በክልሎችና አጋር አካላት መካከል ያለው ቅንጅታዊ አሰራር በህግ የተደገፈና ተጠያቂነት የሚያስከትል እንዲሆን እንሰራለን ብለዋል።
በዚህም የተንዛዛና ለብልሹ አሰራር የሚዳርገውን የጨረታ ግምገማ ስታንዳርድ በማዘጋጀት ወደ ተግባር መቀየርና ግድፈቶችን ማረም ይጠበቅብናል ነው ያሉት።
በከተሞች አካባቢ የሚስተዋለውን የብድር መመለስ ችግር በመቅረፍ ከተሞች የመጠጥ ውሃና ሳንቴሽን;የጥገናና የኦፕሬሽን እንዲሸፍኑ ለማስቻል በትኩረት እየሰራን ነው ብለዋል ።
አዲስ አበባን ጨምሮ በሀገሪቷ 23 ዋና ዋና ከተሞች ትላልቅ የመጠጥ ውሃ ፕሮጄክቶች ግንባታ ከ34 በመቶ በላይ መድረሱን የገለፁት ደግሞ የመጠጥ ውሃና ሳንቴሽን ዘርፍ ሚንስትር ዴኤታ አቶ ነጋሽ ዋጌሾ ናቸው ።
በተጨማሪም በተደጋጋሚ በድርቅ የሚጠቁ የሀገሪቷ አካባቢዎች በተለይ ኦሮሚያ፣ አማራ ፣ ሶማሌና አፋር ክልሎች ላይ ከ2 ነጥብ 5 ሚሊዮን በላይ ዜጎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ፕሮጄክቶች በግንባታ ላይ መሆናቸውን አመልክተዋል።
የመጠጥ ውሃ ተደራሽ ለማድረግ በወጣው አዲሱ ስታንዳርድ መሰረት የሀገርቷ የመጠጥ ውሃ ሽፋን 58 በቶ ላይ መድረሱን አቶ ነጋሽ ገልጿል።
የውሃ ልማት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር በሻ ሞገሴ በበኩላቸው በሀገሪቱ ከ30 ሚሊዮን በላይ የሚሆነው ህዝብ የንፁህ መጠጥ ውሃ እያገኘ አለመሆኑን ጠቅሰዋል።
መንግስት ይህን ከግምት ውስጥ በማስገባት ከ1 ነጥብ 7 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት በመመደብ የ25 ትላልቅ የመጠጥ ውሃ ፕሮጄክቶች ግንባታ መጀመሩን ተናግረዋል ።
በተመሳሳይ ከ200ሺህ በላይ መፀዳጃ ቤቶች በህብረተሰቡ፣ በመንግሥትና በአጋር ድርጅቶች መገንባቱንም አመልክተዋል።
በተጨማሪም የ47 ፕሮጄክቶች የአዋጭነት ጥናት ተጠናቆ የዲዛይን ዝግጅት ላይ እንደሚገኝም ተናግረዋል።
በተያዘው የበጀት ዓመት የተጀመሩ ፕሮጄክቶችን ማጠናቀቅና አዳዲሶቹ በወቅቱ እንዲጀመሩ የዝግጅት ስራ እየተገባደደ መሆኑንም ገልፀዋል ።
በአዳማ ከተማ ለሶስት ቀናት በሚቆየው መድረክ ላይ በሳኒቴሽን ላይ የሚሰሩ አጋር ተቋማትን ጨምሮ ከሁሉም ክልሎች የተወጣጡ የውሃ ሴክተር አመራሮችና ሙያተኞች ተሳታፊ ሆነዋል።