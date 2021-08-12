የመንግስትን ጥሪ ተቀብለን ዳግም እንዘምታለን- የቀድሞ ጦር ሠራዊት አባላት

ዲላ፤ ነሐሴ 06/2013 (ኢዜአ) የመንግስትን ጥሪ በመቀበል አሸባሪውን የህወሓት ርዝራዥ ቡድን ለመደምሰስ በሚደረገው ትግል ለመሳተፍ ዳግም እንዘምታለን ሲሉ የቀድሞ ጦር ሠራዊት አባላት አስታወቁ።
ወያኔ በሚነዛው የሀሰት መረጃ ማንም መረበሽ እንደሌለበት ጠቁመዋል።
ሀገራዊ ጥሪውን ተከትሎ አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡት አስር አለቃ ንጉሴ መንገሻ፤ መንግስት በሆደ ሰፊነት አሸባሪው ህወሀት ከጥፋት ድርጊቱ ተቆጥቦ ወደ ሰላም ይመለሳል ብሎ ቢጠብቅም ሊሳካ አልቻለም ብለዋል።
ምንም እንኳን መንግስት በጥፋት ቡድኑ ላይ እርምጃ አለመውሰዱ የዘገየ ቢሆንም ሀገራዊ ጥሪው ተገቢና የሚደግፉት መሆኑን አስታውቀዋል።
የትግራይ ህዝብ ወንድማችን ነው ያሉት አስር አለቃ ንጉሴ፤ በጠባብ ብሔርተኞች ሴራ ተታሎ ልጆቹን ለእሳት መማገዱ አሳዛኝ መሆኑን ተናግረዋል።
ሆኖም የአሸበሪውን ትንኮሳ ከመከላከል ባለፈ ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ የመንግስትን ጥሪ ተቀብለው ዳግም እዘምታለሁ ብለዋል።
ወያኔ ቀድሞም የውሸት ፕሮፓጋንዳ ያደገበት የትግል ስልቱ በመሆኑ በዚህ ማንም ሊታለል እንደማይገባ የተናገሩት ደግሞ አስር አለቃ አለማየሁ ገሜዴ ናቸው።
ሀገር ስትፈርስ ቁጭ ብሎ የሚያይ የለም የሚሉት አስር አለቃ አለማየሁ፤ የመንግስትን ጥሪ በግንባር ቀደምትነት ተቀብለው ዳግም ለመዝመት እንደሚፈልጉ አስታውቀዋል።
ህብረተሰቡ በተለይም ወጣቶች ለሀገራቸው ክብርና ሰላም ዘብ መቆም እንዳለባቸውም አመልክተዋል።
መቶ ሀለቃ ጎበና ዋቆ በበኩላቸው፤ መንግስት ያስተላለፈው ሀገር የማዳን ጥሪ ከልብ እንደሚደግፉ ገልጸዋል።
አሸባሪው ቡድን የሀሰት ፕሮፓጋንዳ መንዛት ያደገበት የውጊያ ስልቱ በመሆኑ ማንም ሊረበሽ እንደማይገባ አሳስበዋል።
የመንግስትን ጥሪ ተቀብለን በሚደረገው ትግል በመሳተፍ የቡድኑን የጥፋት ሴራው ለማክሸፍ ዳግም እዘምታለሁ ብለዋል።