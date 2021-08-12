መንግስት ያስተላለፈውን ሀገርን የማዳን ጥሪ በመቀበል ለተግባራዊነቱ የበኩላችንን ለመወጣት ተነሳስተናል

አምቦ ፤ ነሐሴ 6/2013 (ኢዜአ) መንግስት ያስተላለፈውን ሀገርን የማዳን ጥሪ በመቀበል የበኩላችንን ለመወጣት ተነሳስተናል ሲሉ የምዕራብ ሸዋ ዞን ነዋሪዎች አስታወቁ።
ነዋሪዎቹ የአሸባሪው ህውሃት የጥፋት ቡድን ዳግም እንዳይንሰራራ ለመደምሰስ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን እንሰለፋለን ነው ያሉት።
ከዞኑ የአምቦ ከተማ ነዋሪዎች መካከል ወጣት ብርሃኑ መገርሳ ለኢዜአ በሰጠው አስተያየት መንግስት ያስተላለፈው ጥሪ ወቅቱን የጠበቀ በመሆኑ እንደሚደግፍ ለኢዜአ ተናግሯል።
ወጣቱ፤ የሃገር ጥሪውን ተከትሎ ሰራዊቱን በመቀላቀል ኢትዮጵያን ለማፍረስ ዓላማ ይዞ የሚንቀሳቀሰውን አሸባሪውን የህወሓት ርዝራዥ ለመደምሰስ በሚደረገው ዘመቻ ውስጥ ለመሳተፍ ተነሳስቷል፡፡
“መንግስት ያሳየው ትዕግስት ከልክ ያለፈ ነው በሚል ተበሳጭቼ ነበር፤ ዛሬ ላይ የተላለፈው ውሳኔ ግን ተገቢነት ያለው ነው” ያሉት ደግሞ ሌላው የከተማዋ ነዋሪ አቶ አለማየሁ ንጉሴ ናቸው።
ኢትዮጵያን የሚወድ ሁሉ መንግስት ያስተላለፈውን ሀገር የማዳን ጥሪ ተቀብሎ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ በእውቀቱና ጉልበቱ አስተዋፅኦ ማድረግ እንዳለበት ጠቁመው፤ ለዚህ ደግሞ በግላቸው ዝግጁ መሆናቸውን ነው ያስታወቁት።
የሃገርን ህልውና እየተፈታተነ የሚገኘው አሸባሪ ቡድንን በውስጥ ሆነው የሚደግፉት ተላላኪዎችን ተከታትለን በመለየት ማጋለጥ ይኖርብናል ያሉት ደግሞ የቶኬ ኩታዬ ወረዳ ነዋሪ ባሻ መንግስቱ ደረጀ ናቸው፡፡
ሀገራዊ ጥሪውን በመቀበል የአከባቢያቸውን ሰላም በመጠበቅ ለመከላከያውና ለመንግስት የሚያስፈልገውን ሁሉ ለመደገፍ ተዘጋጅተዋል፡፡
የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ወርቃለማሁ ቶማስ ፤ መንግስት ያስተላለፈው ሀገራዊ ጥሪ ተገቢ በመሆኑ በብሄር፣ ቋንቋና ሃይማኖት ሳንከፋፈል ኢትዮጵያን ማዳን ያለብን ዛሬ ነው ብላለች፡፡
በጥሪው መሰረት የመዝመት አቅም ያለው በመሰማራት ጠላትን ተፋልሞ ዳግም እንዳይንሰራራ ለመደምሰስ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን መሰለፍ እንደሚጠበቅበት ያመለከተች ተማሪ ወርቃለማሁ፤ በበኩሏ የምትችለውን ድጋፍ ከማድረግ ወደኋላ እንደማትል አረጋግጣለች።