ሀገርን ማዳን የዜግነት ግዴታችን ነው -አባ ገዳና የሀገር ሽማግሌዎች

ነገሌ፤ ነሐሴ 6/2013 (ኢዜአ) በሁለንተናዊ ድጋፍና ትብብር ሀገርን ማዳን የዜግነት ግዴታችን ነው – ሲሉ አባ ገዳና የሀገር ሽማግሌዎች አስታወቁ፡፡
የጉጂ ዞን አባ ገዳ ሮበሌ ዶሊ አባ ሙርቲ ሳሙኤል ቦሩ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ ሽብርተኛው ቡድን ሀገር ሲያፈርስ የሰው ህይወት ሲጠፋና ንብረት ሲዘርፍ በትእግስት ሊታለፍ አይገባም፡፡
ለትግራይ ህዝብ የተሰጠው የጥሞና ጊዜ እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም የጥፋት ቡድኑ ርዝራዥ ሀገር ለማፍረስ ቢጥርም እንደማይሳካለት ነው ያመለከቱት።
ኢትዮጵያ የውጭ ወራሪዎችን መክተውና አሳፍረው በመለሱ ጀግኖች አባቶቻችን አጥንትና ደም የተገነባች ሉአላዊ ሀገር እንደሆነችም አውስተዋል አባ ገዳው፡፡
የሀገር ሉአላዊነትን ለመታደግ ያለው በገንዘቡ፣ የሌለው በጸሎቱ፣ ወጣቱም ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በመሰለፍ ሽብርተኛውን ቡድን በማስወገድ ላይ የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
የሃይማኖት አባት የሆኑት የነገሌ ከተማ ነዋሪ ሃጂ አህመድ ኢብራሂም፤ የሀገራችንን ሉአላዊነት ለማስከበር ሁላችንም የዜግነት ግዴታችን ነው ይላሉ፡፡
መስራትና በሰላም ወጥቶ መግባት የሚቻለው መጀመሪያ ሀገር ሲኖር በመሆኑ ከሁሉም በፊት ቅድሚያ ለሀገር መስጠት ወሳኝ ጉዳይ ነው።
ወጣቱ በግንባር በመሰለፍ፣ ህዝቡ ደግሞ የመከላከያ ሰራዊቱ የኋላ ደጀን በመሆን ሀገሩን የመከላከል ታሪካዊ ሃላፊነት እንዳለብን ይናገራሉ።
መንግስት ሀገር ለማዳን ያደረገው ጥሪ ቢዘገይም አሁንም አልረፈደም ያሉት ሃጂ አህመድ፤ አሸባሪው ቡድኑ ያሰበው የጥፋት ሴራ እንደማሳካለት ገልጸዋል።
የጥፋት ቡድኑ ህጻናትን በማስጨረስ እድሜውን ለማስረዘም እየሄደበት ያለው መንገድም ከጤነኛ አእምሮ የማይጠበቅ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡
ተኩስ በማቆም ለትግራይ ህዝብ የተሰጠው የጥሞና ጊዜ ሃላፊነት ከሚሰማው መንግስት የሚጠበቅ በመሆኑ እንደግፋለን ያሉት ደግሞ ሌላው የአካባቢው የሀገር ሽማግሌ አቶ አሰፋ ጃለታም ናቸው።
የመንግስትን ጥሪ ተከትለው ሀገር ለማዳን ወጣቱን በመቀስቀስ በማስተባበርና ሁለንተናዊ ድጋፍ በማድረግ የድርሻቸውን እንደሚወጡም አስታውቀዋል፡፡
ቡድኑ ባለፉት 27 ዓመታት የገደለው ህዝብና የዘረፈው ሀብት አልበቃ ብሎት አሁን ደግሞ ሀገር ለማፍረስ መነሳሳቱ አሳዝኖኛልም ብለዋል፡፡
ሁሉም በአቅሙ ለመንግስት ጥሪ ሀገራዊ አጋርነቱን በተግባር የማሳየት የዜግነት ግዴታችን ነው ሲሉ አባ ገዳውና የሀገር ሽማግሌዎች አመልክተዋል።
የሀገር ሉዓላዊነት ለማስከበር መንግስት ላደረገውን ሀገራዊ ጥሪ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ምላሻቸውን በመስጠት ላይ ይገኛሉ።