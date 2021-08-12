ፕሬዝደንት ሣህለ ወርቅ ዘዉዴ ለቶኪዮ ኦሎምፒክ ተሳታፊዎች አትሌቶችን እንኳን ደህና መጣችዉ በማለት መልዕክት አስተላለፉ

ነሀሴ 6/2013 (ኢዜአ) የኢፌድሪ ፕሬዝደንት ሣህለ ወርቅ ዘዉዴ በቶኪዮ 2020 ኦሎምፒክ ለተሳተፉ አትሌቶች የእንኳን ደህና መጣችሁ መልዕክት አስተላለፉ፡፡
አገራችንን በመወከል በየዉድድሩ ዘርፍ ተወዳድረው የአቅማቸዉን በመፈጸም ወርቅን ጨምሮ ሜዳሊያ ላስገኙ፡ በአጠቃላይ ለተወዳደሩት አትሌቶች በሙሉ ምስጋናቸዉን አቅርበዋል፡፡
ፕሬዝደንት ሣህለ ወርቅ የአትሌቶቹ የልምምድ ሥፍራ ላይ በመገኝት በመጨረሻም በቤተ መንግሥት ሽኝት በማድረግ እንዳበረታቷቸዉ፡ መንግሥትም ከፍተኛ መዋዕለ ንዋይ በመመደብ አትሌቶችን ለመደገፍና ለማብቃት ከፍተኛ ጥረት ማድረጉን አስታውሰዋል ፡፡
ፕሬዝዳንቷ እንዳሉት እንደ አሸኛኘቱ ሁሉ በቀጣይ ይፋዊ አቀባበል የሚዘጋጅ ይሆናል ::
በቶኪዮ ኦሎምፒክ የኢትዮጵያን ተሳትፎ በተመለከተ ፕሬዚደንቷ ዝርዝር ሪፖርት እንደሚጠበቁም ማስታወቃቸውን የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት አስታውቋል