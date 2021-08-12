አሸባሪው ህወሓት በአፋር በንፁሀን ዜጎችና በህፃናት ላይ የፈፀመው ዘግናኝ የሽብር ጥፋት የቡድኑ የጨፍጫፊነት ጥግ ማረጋገጫ ነው

ነሀሴ 6/2013 (ኢዜአ) አሸባሪው ህወሓት በአፋር በንፁሀንና ዜጎችና በህፃናት ላይ የፈፀመው ዘግናኝ ጥፋት የቡድኑ የጨፍጫፊነትና የጭካኔ ጥግ ማረጋገጫ መሆኑን ዶክተር አብርሃም በላይ አመለከቱ።
የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶ/ር አብርሃም በማህበራዊ ትስስር ገፃቸው እንደገለፁት፣ የህወሓት አሸባሪ ቡድን በጥፋት ደንድኖ ህዝቦችን ደም ለማቃባት የሽብርና የጥላቻ ተግባሩን አጠናክሮ ቀጥሏል።
ህዝቡም የህወሓት ተላላኪ የሽብር ኃይልን እኩይ ሴራ ተገንዝቦ በጋራ እየታገለው በመሆኑ የጥፋት ቡድኑ በኢትዮጵያ እድል ፈንታ እንደሌለውና እንደመከነ ተረጋግጧል ብለዋል።
ቡድኑ በተመሳሳይ በሰሜን ወሎ አቅጣጫ የከፈተው የትንኮሳ ጥቃትም በዜጎች ወገኖቻችን ላይ የጋረጠው ጉልህ አደጋ ማሳያና እንደመከነ ማረጋገጫ መሆኑን ገልፀዋል።
አሸባሪው ህወሃት እየፈፀመ ያለው ጥፋት የትግራይ ህዝብን ወንድም ከሆነው የአፋር እና የአማራ ህዝብ ጋር ደም ለማቃባትና ጥላቻን ለማስፋፋት ላለፉት አመታት ከፈፀመው በደል የቀጠለ የአሸባሪነትና የጥላቻ ተግባር መሆኑን አስገንዝበዋል።
ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ፣ የህወሃት የሽብር ሀይል ከትናንት በስቲያ በአፋር በፈፀመው ዘግናኝ ጥፋት በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸውን ላጡ ወገኖች ጥልቅ ሐዘን እንደተሰማቸው ገልፀዋል።
ህዝቡ የሽብር ቡድኑን በመታገልና በጥቃቱ የጉዳቱ ሰለባ የሆኑ ተጠቂዎችን ለመታደግ የጋራ ርብርቡን እንዲያጠናክር ተማፅነዋል።
በእብሪትና ሽብር የደነደነውን ተላላኪ የህወሃት ሽብር ኃይልን በመደምሰስ ሉዓላዊነቷ የተረጋገጠ ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ መላው ህዝብ እያደረገ ያለው ርብርብ ይበልጥ ሊጠናከር ይገባልም ብለዋል።
በእኩይ ሴራውና በእብሪቱ የደነደነው ተላላኪው የህወሓት የጥፋት ቡድን በኢትዮጰያ እድል ፈንታው ማክተሙንም ዶክተር አብርሃም ጠቁመዋል።
የቡድኑን ዘግናኝ ጥፋት የኮነኑት ሚኒስትሩ፣ ኢትዮጵያ በልጆችዋ የተባበረ ክንድ አንድነትዋና ሉአላዊነትዋ እንደተከበረ ይቀጥላል ሲሉ ገልፀዋል።