በኒውዮርክ ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ማጠናቀቂያ ከ62 ሺህ ዶላር በላይ ድጋፍ ተደረገ

ነሀሴ 6/2013 (ኢዜአ) በኒውዮርክ እና አካባቢው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ማጠናቀቂያ ከ62 ሺህ ዶላር በላይ ድጋፍ አደረጉ::
በትራይስቴት (በኒውዮርክ፣ በኒውጀርሲ፣ ኬነቲኬት) እንዲሁም በሌሎች ስቴቶች ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ጋር በዌብናር የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራሙ ተካሂዷል።
የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብሩ በኒውዮርክ የተቋቋመው NY Tristate GERD Support team አማካኝነት የተዘጋጀ ሲሆን አላማውም ስለታላቁ የህዳሴ ግድብ የደረሰበትን ደረጃ መረጃ በመስጠት ለግድቡ ማጠናቀቂያ የሚሆን የገንዘብ ድጋፍ ማሰባሰብ ማዕከል ያደረገ ነው።
በውይይቱ በርካታ ኢትዮጵያዊያን የተሳተፉ ሲሆን በተ.መ.ድ. የኢ.ፌ.ድ.ሪ ቋሚ መልዕክተኛ አምባሳደር ታዬ አፅቀስላሴ በክብር እንግድነት በመገኘት አቅራቢዎችን በሙሉ እንዲሁም ታዳሚውን በማመስገን ፣ የህዳሴው ግድብ ድርድር ሁለት ጊዜ በተ.መ.ድ. የፀጥታው ምክርቤት የቀረበበት አግባብና ጉዳዩ በአፍሪካ መድረክ እንዲታይ የተደረገውን ብርቱ ትግልና ቀሪ ጉዳዮችን አስረድተዋል፡፡
በታላቁ የህዳሴ ግድብ እስካሁን የተመዘገበው ድል የሁሉም ጥረትና ተቀናጅቶ የመስራት ውጤት መሆኑን በንግግራቸው ጠቅሰዋል።
እንጅነር ገዲዮን አስፋው በበኩላቸው የህዳሴ ግድብ ግንባታ የደረሰበትን ደረጃና የድርድሩ ሂደትን በተመለከተ ማብራሪያ በማቅረብ በተለይም በህዳሴው ግድብ ዙሪያ የሚቀርቡትን የተሳሳቱ አመለካከቶች እና እንቅስቃሴዎች መመከት ያስፈልጋል ብለዋል።
አርቲስት ደበበ እሽቱ የማነቃቂያ ንግግር በማድረግ ሀገራችን ላይ በአሁኑ ጊዜ የሚታየው ችግር መነሻው ከአባይ ውሃ ጋር የተያያዘ ነው ብለው እንደሚያምኑ ገልፀው፤ መፍትሄው ሁላችንም ከምንጊዜውም በላይ ተደጋግፈን መቆም እንደሆነ ተናግረዋል።
ጠበቃ ደረጀ ደምሴ ከህግ አኳያ ማብራሪያ አቅርበዋል ተብሏል::
ተሳታፊዎችም በቀረበላቸው ገለፃ ደስተኛ መሆናቸውን በመግለጽ እና አቅራቢዎችን በማመስገን ለታለቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ የሚውል ከ62 ሺህ ዶላር በላይ የገንዘብ ስጦታ ለግሰዋል።
ለወደፊቱም የታላቁን የህዳሴ ግድብ ግንባታ እንዲጠናቀቅ የበኩላቸውን የፋይናንስ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ቃል ገብተዋል ሲል የወጭ ጉዳየ ሚኒስቴር አስታውቋል።