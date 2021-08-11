የሀረሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አሸባሪው ህወሃት በአፋር ክልል ጊዜያዊ መጠለያ በነበሩ ዜጎች ላይ ባደረሰው ጭፍጨፋ የተሰማውን ሐዘን ገለጸ

ነሀሴ 5 ቀን 2013 (ኢዜአ) የሀረሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አሸባሪው ህወሃት በአፋር ክልል በፈንቲ ረሱ በጋሊማኮ ጊዜያዊ መጠለያ በነበሩ ዜጎች ላይ ባደረሰው ጭፍጨፋ የተሰማውን ሐዘን ገለጸ፡፡
አሸባሪው የህሀሃት ቡድን እኔ ያልመራኋት ሀገር መበታተን አለባት በሚል እያካሄደ ባለው ተግባር በደረሰበት ሁሉ ሀገር አፍራሽነቱን በተግባር እያሳየ ይገኛል። በአፋር ክልልም 107 ህፃናትን፣ 89 ሴቶችን እና 44 አዛውንቶችን ህይወት የቀጠፈ አረመኔያዊ ጭፍጨፋ ያካሄደው አሸባሪው ህወሓት ድንገት በከፈተው በከባድ መሳሪያ የታገዘ ጥቃት ንፁሃን አርብቶ አደሮች መገደላቸውና መቁሰላቸው እንዲሁም በመጋዝን የነበረ የአስቸኳይ እርዳታ ሙሉ በሙሉ መውደሙ ይታወሳል።
በዚህም የሀረሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አሸባሪው የህወሃት ቡድን በአፋር ክልል ጊዜያዊ መጠለያ በነበሩ ንፁሃን ዜጎች ላይ የፈፀመውን አሰቃቂ ጭፍጨፋ በፅኑ እንደሚያውግዘው ገልጿል።
የክልሉ መንግስትና ህዝብም ለአፋር ክልል መንግስትና ህዝብ ጁንታውን ለመመከትና በወረራው የተፈናቀሉ ዜጎችን ለመደገፍ በሚከናወነው ተግባራት አሰፈላጊውን ሁሉ እገዛ እንደሚያደርግ ገልጾ፤ በጭፍጨፋው ምክንያት ለደረሰው ሞት፣ የአካል ጉዳት እና የንብረት ውድመት የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን ገልጿል።
ከዚህ ባሻገር በአሁኑ ወቅት መላው ኢትዮጵያውያን አንድ ሆነው ይህን ፀረ ህዝብ አሸባሪ ቡድን እስከ መጨረሻው ለማጥፋትና ሀገርን ለማዳን እያደረጉት ያለው ርብርብ አጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል ሲል ጥሪውን አቅርቧል።