ወ/ሮ ሙፈሪሃት ካሚል ከአለም የምግብ ፕሮግራም ልዩ መልዕክተኛ ጋር ተወያዩ

ነሀሴ 5 ቀን 2013 (ኢዜአ) የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪሃት ካሚል የአለም ዓቀፍ የምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር ልዩ መልዕክተኛ ራሚሮ ሎፔዝ ዳ ሲልቫን ጋር ተወያዩ፡፡
በውይይትቸውም መንግስት የተናጠል የሰብዓዊ ተኩስ ማቆም ውሳኔ ካደረገበት ጊዜ ጀምሮ የአለም ዓቀፍ ምግብ ፕሮግራምን ጨምሮ አገራት የሰብዓዊ እርዳታ ለማድረስ እየተከናወኑ ያሉ ተግባራትና ያጋጠሙ ችግሮች ላይ መክረዋል፡፡
ሰብዓዊ እርዳታ በአግባቡ እንዳይደርስ ዋነኛው ምክንያት የአሸባሪው ህወሃት ተደጋጋሚ ትንኮሳና ማስተጓጎል ቢሆንም ከአፋር ክልል አመራሮች፣ የሃይማኖት አባቶች እና የሀገር ሽማግሌዎች ጋር በመነጋገር እንዲሳለጥ መንግስት ያላሰለሰ ጥረት እያደረገ መሆኑንም ሚኒስትሯ አስረድተዋል።
ልዩ መልዕክተኛው የአለም ዓቀፍ የምግብ ፕሮግራም ሊያግዝባቸው የሚችሉ ተጨማሪ የትብብር መስኮች ተለይተው ድጋፉን በተሻለ ለማስቀጠል ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለ ገልጸዋል። ሚኒስትሯ በአማራ እና አፋር ክልሎች በርካታ ወገኖች ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ በመሆኑ የአለም ዓቀፍ የምግብ ፕሮግራም የድጋፍ መጠኑን ይህንንም ከግምት ባስገባ መልኩ ቢሆን ጠቀሜታ እንደሚኖረው መግለጻቸውን ሚኒስቴሩ አስታውቋል፡፡
አክለውም የአለም የምግብ ፕሮግራም እና ሌሎች አጋር የሰብዓዊ ድርጅቶች እያደረጉ ላሉት ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።