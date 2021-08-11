በምዕራብ ሐረርጌ ኦዳ ቡልቱም ወረዳ 40 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገባቸው ፕሮጀክቶች ተመረቁ

ጭሮ ነሐሴ 5/2013 (ኢዜአ) በምዕራብ ሐረርጌ ኦዳ ቡልቱም ወረዳ የኦሮሚያ ልማት ማህበር ከሌላ ልማት ተራድኦ ድርጅት ጋር በመተባበር የገነቧቸው ፕሮጀክቶች ተመርቀው ለአገልግሎት ክፍት ሆኑ።
ፕሮጀክቶቹ 40 ሚሊዮን ብር የወጣባቸው ሲሆን ወጪውንም የኦሮሚያ ልማት ማህበር በ’ግሊመር ኦፍ ሆፕ’ ከ’ሰልፍ ኸልፕ አፍሪካ’ ከተሰኘው ግብረ ሰናይ ድርጅት ጋር በመቀናጀት የገነቧቸው ናቸው፡፡
40 ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎች፣ አንድ መዋዕለ ሕጻናት፣ አንድ የጤና ማዕከል፣ ሰባት የንፁህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶች እና የማህበረሰብ ገቢ ማሻሻያ ላይ የተሰሩ ፕሮጀክቶች ሲሆኑ በኦዳ ቡልቱም ወረዳ በ27 ቀበሌዎች ግንባታቸው ተጠናቆ ለህዝብ ግልጋሎት መስጠት መጀመራቸው በምረቃ ስነ-ስርዓቱ ላይ ተነግሯል፡፡
የኦሮሚያ ልማት ማህበር ዳይሬክተር አቶ ደጀኔ እቲቻ ፕሮጀክቶቹ የወረዳው ነዋሪዎች ችግር ፈቺ እና ሁለንተናዊ አገልግሎት ማሟያነት የተገነቡ መሆናቸውን ገልጸው፤ ከግብረ ሰናይ ድርጅቶች ከተሰጠው ድጋፍ ባሻገር ማህበረሰቡ የኔ ነው በሚል ስሜት 10 በመቶ የሚሆነውን ድጋፍ ማድረጉን ገልጸዋል።
አክለውም የህብረተሰቡ ድጋፍም የባለቤትነት ስሜቱን ከማሳደጉ በተጨማሪ የራሱን ችግር ለመፍታት በቁርጠኝነት መነሳቱን የሚያሳይ ነውም ብለዋል፡፡
የምዕራብ ሀረርጌ ዞን ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አወል አብዩ በበኩላቸው የበጀቱ 70 በመቶ የዋለው ለትምህርት ዘርፉ መሆኑን ጠቁመው፤ በኦዳ ቡልቱም ወረዳ በሚገኙ 7 ትምህርት ቤቶች ደረጃቸውን የጠበቁ 40 ተጨማሪ የመማሪያ ክፍሎች፣ 2 ቤተመጻህፍትና አንድ መዋዕለ ህጻናት መገንባቱን ገልፀዋል፡፡
አያይዘውም ተጨማሪ ክፍሎቹ የትምህርት ጥራት ለማሳደግና ምቹ አካባቢን ለልጆች በመፍጠራቸውም የተማሪዎችን መጠነ ማቋረጥ መቀነስ እንደሚችሉ ተናግረዋል፡፡
የግሊመር ኦፍ ሆፕ ዳይሬክተር አቶ ገብረህይወት አበበም በኢትዮጵያ በ’ሰልፍ ኸልፕ አፍሪካ’ አጋርነት የማህበረሰብ ገቢ ማስገኛና ኑሮ ማሻሻያ ዘዴዎች ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫና ለበርካቶች የስራ እድል ፈጠራ ላይ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል ፡፡
በዚህም ነዋሪዎች በየቀበሌያቸው ስልጠና ወስደው የፍየልና ዶሮ እርባታ፣ የወተት ተዋፅኦ፣ አትክልት በማልማት፣ ሰንጋ ማድለብ እና ሌሎች የገቢ ምንጭ መፍጠሪያና ኑሮ ማሻሻያ መርሃ ግብሮች ተሰማርተው ተጠቃሚ እንዲሆኑና የቁጠባ ባህል እንዲማሩ መደረጉንም ገልፀዋል፡፡