ጋምቤላ፤ ነሐሴ 5/2013 (ኢዜአ) የትህነግ አሸባሪ ቡድን ለመደምሰስ የተጀመረው የህልውና ዘመቻው በስኬት እስኪጠናቀቅ ድጋፋችን አይቋረጥም ሲሉ የጋምቤላ ክልል ሴቶች አስታወቁ።
የክልሉ ሴቶች የሀገር አንድነትና ሉዓላዊነትን ለማስከበር የበኩላቸውን ለመወጣት በስንቅ ዝግጅት ላይ ይገኛሉ።
አሸባሪው ቡድን ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የከፈተውን ጦርነት ለመቀልበስ እስከ ሕይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን ነው አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡት ።
ለሀገር መከላከያ ሠራዊትና ለሌሎች የጸጥታ አካላት የምናደርገው ድጋፍ ዘመቻው በድል እስኪጠናቀቅ ይቀጥላልም ብለዋል።
በስንቅ ዝግጅቱ እየተሳተፉ ካሉት መካከል ወይዘሮ ከበቡሽ ተካበ፤ አሸባሪውን ቡድን በግንባር ለሚፋለመው ሠራዊት ከደመወዛቸው ያደረጉት አስተዋጽኦ በቂ ስላልሆነ በስንቅ ዝግጅት እየተሳተፍኩ ነው ብለዋል።
አሸባሪው ቡድን የኢትዮጵያን ሰላምና እድገት ከማይሹ ኃይሎች ጋር በማበር የከፈተው ጦርነት ለመመከት በትግል ላይ ለሚገኘው ሠራዊት ድጋፋቸውን እንደሚቀጥሉ የገለጹት ደግሞ ወይዘሮ ገነት ኤልያስ ናቸው።
ወይዘሮ ዓለሚቱ አለባቸው በበኩላቸው፤ በኢትዮጵያ ላይ የተቃጣው አደጋ እስኪቀለበስ የሕይወት መሰዋትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
ታናሽ እህታቸው በህልውና ዘመቻው በመሳተፍ ላይ መሆኗን የጠቀሱት አስተያየት ሰጪዋ፣በደጀንነት የሚደረገው የስንቅ ዝግጅት ላይ ተሳትፎዬን እቀጥላለሁ ብለዋል።
የጋምቤላ ክልል ሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ አጁሉ ኡቻር ፤ የክልሉ የሴቶች አደረጃጀቶች በህልውና ዘመቻው ለተሰለፈው ሰራዊት ስንቅ እያዘጋጁ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
ከክልል እስከ ወረዳ የሚገኙ ሴት አመራሮች ደጀንነታቸውን ለመግለጽ ከወር ደመወዛቸው ላይ 25 በመቶ መስጠታቸውንም ጠቅሰዋል።
አሸባሪው የትህነግ ቡድን በሀገር ላይ የከፈተውን ጦርነት ለመመከት ኢትዮጵያውያን ለሀገር መከላከያ ሠራዊትና ሌሎች ጸጥታ አካላት ሁለገብ ድጋፍ እያደረጉ መሆናቸው ይታወቃል።