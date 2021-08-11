የአሸባሪውን የህወሃት ቡድን ሀገር የማፍረስ እንቅስቃሴ የህይወት መስዋትነት በመክፈል ጭምር ለመመከት ዝግጁ ነን

ነሐሴ 05 ቀን 2013 (ኢዜአ) የአሸባሪውን የህወሃት ቡድን ሀገር የማፍረስ እንቅስቃሴ የህይወት መስዋትነት በመክፈል ጭምር ለመመከት ዝግጁ መሆናቸውን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አመራሮችና ሰራተኞች ገለጹ።
የተቋሙ አመራሮችና ሰራተኞች ለአገር መከላከያ ሠራዊት የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለመስጠት ቃል ገብተዋል።
በተጨማሪም ደም በመለገስ ለሠራዊቱ ያላቸውን ድጋፍ አረጋግጠዋል።
ሚኒስትር ዴኤታው አምባሳደር ምስጋኑ አርጋ እንዳሉት፤ ሀገር ለማፍረስ እየተንቀሳቀሱ ያሉ ኃይሎችን ለመመከት መስዋእትነት እየከፈለ የሚገኘውን የአገር መከላከያ ሠራዊት መደገፍ ከሁሉም ዜጋ የሚጠበቅ ተግባር ነው።
“እያንዳንዱ ዜጋ ለመከላከያ ሠራዊቱ ከአነስተኛው የገንዘብ መዋጮ ጀምሮ ሀገራዊ ጥሪን የሚመጥን ድጋፍ ማድረግ አለበት” ሲሉም ነው የተናገሩት።
በሚኒስቴሩ የጥራት፣ ንግድ አሰራርና ሬጉላቶሪ ዘርፍ ሚኒስቴር ዴኤታ አቶ እሸቴ አስፋው በበኩላቸው፤ የመከላከያ ሠራዊት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት በጀግንነት ያስከበረ የሀገር አለኝታ መሆኑን አንስተዋል።
“ሠራዊቱ ከኢትዮጵያ ባለፈ በተሰማራባቸው የሰላም ማስከበር ተልዕኮዎች ሁሉ የኢትዮጵያን ስም በበጎ ያስጠራ የሀገር ኩራት ነው” ብለዋል።
ኢትዮጵያን ለማዳን ህይወቱን እየገበረ ያለውን የመከላከያ ሠራዊት መደገፍ የዜግነት ግዴታ መሆኑንም ነው የገለጹት።
የተቋሙ ሠራተኞች በበኩላቸው የአሸባሪው ህወሃት ሀገር የማፍረስ እንቅስቃሴን የህይወት መስዋትነት በመክፈል ጭምር ለመመከት ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል።
ለመከላከያ ሠራዊቱ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ነው ሠራተኞቹ የተናገሩት።