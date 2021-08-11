ባለድርሻ አካላት የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ በባለቤትነት እንዲንቀሳቀሱ ተጠየቀ

ሀዋሳ፤ ነሐሴ 5/2013 (ኢዜአ) ባለድርሻ አካላት የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ በባለቤትነት ስሜት በመንቀሳቀስ የድርሻቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ።
የሲዳማ ክልል የትምህርት ንቅናቄ መድረክ በሀዋሳ ከተማ ተካሂዷል።
በመድረኩ የተገኙት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ፤ ኢትዮጵያ ካደጉት ሀገራት ተርታ ለማሳለፍ ብቁና በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ የሚሆኑ ዜጎች እንደሚያስፈልጓት ተናግረዋል።
ይህ እውን እንዲሆን በሳይንስና ቴክኖሎጂ የታገዘ ጥራት ያለው ትምህርት በየደረጃው ተደራሽ ማድረግ ተቀዳሚ ተግባር እንደሆነ ገልጸዋል።
በክልሉ ራዕይ ያለው ትውልድ ለመፍጠር ጥራት ያለው ትምህርት በሁሉም አካባቢዎች ማድረስ ወሳኝ ነው ብለዋል።
ጥራት ያለው ትምህርት ተደራሽ በማድረግ ብቁና ተወዳዳሪ ዜጎችን በሚፈለገው ልክ ለማፍራት ባለድርሻ አካላት በባለቤትነት ስሜት በመንቀሳቀስ የድርሻቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል።
ለትምህርት ሥራ አመራሩ ተነሳሽነት ፈጥሮ መስራት እንደሚጠበቅበት አመልክተው፣ በተለይ በክልሉ የሚገኙ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ማህበረሰባዊ አገልግሎት ሚናቸውን እንዲወጡም መልዕክት አስተላልፈቀዋል።
የህብረተሰቡን ተሳትፎ በማሳደግ የዘርፉን ችግሮችን መፍታት ያስፈልጋል ብለዋል።
የክልሉ መንግሥት በትምህርት ቤቶች የሚስተዋሉ የመሰረተ ልማትና የቴክኖሎጂ አቅርቦቶችን ለማሟላት እንደሚሰራ አረጋግጠዋል።
የክልሉ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ በየነ በራሳ በበኩላቸው ፤ በክልሉ ያለው የትምህርት ጥራት ደረጃ በተለይ በታችኞቹ የክፍል ደረጃዎች ላይ የማንበብ፣ የመፃፍና የማስላት ክህሎት ችግሮች እንደሚታዩ ተናግረዋል።
ሆኖም የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ የመምህራንን ብቃት በስልጠና ለማሳደግ ፣ የትምህርት ደረጃቸውን ለማሻሻልና መምህራን መቀጠራቸውንና ግብዓቶች መማሟላታቸውን አስረድተዋል።
እንደ አቶ በየነ ገለፃ፤ የመምህራንን እጥረት ለማቃለል 6 ሺህ የሚጠጉ የዲግሪና ዲፕሎማ መምህራንን ቅጥር ተፈጽሟል።
እንዲሁም በክልሉ ለሚገኙ የትምህርት ሥራ አመራሮችና ርዕሳነ መምህራን ሥልጠና መሰጠቱን ጠቁመዋል።
የሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አየለ አዳቶ ፤ የክልሉን ያለው የትምህርት ጥራት ደረጃ ለማሻሻል ዩኒቨርሲቲው በባለቤትነት እንደሚሳተፍ አስታውቀዋል።
ዩኒቨርሲቲው ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት ከክልሉ መንግሥት ጋር በመተባበር የመምህራን ዕውቀትና ክህሎት ለማሻሻል ሥልጠና እየሰጠ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
በተመረጡ ትምህርት ቤቶች ላይ የቴክኖሎጂና ሳይንስ ማዕከላትን በማደራጀት ዝንባሌ ያላቸው ተማሪዎች አቅማቸውን ለማሳደግ ጥረት እያደረገ ነው።
ዩኒቨርሲቲው ከትምህርት ዘርፍ ጋር ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር ዝግጁ መሆኑንም ኃላፊ ገልጸዋል።
በመድረኩ ከክልሉ ትምህርት ዘርፍ፣ በአካባቢው የሚገኙ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ተወካዮችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት መሳተፋቸውን የኢዜአ ሪፖርተር ከሀዋሳ ዘግቧል።