አሸባሪው ቡድን የከፈተብንን ጦርነት ለመፋለም ዝግጁ ነን!

ደብረ ማርቆስ፤ ነሐሴ 05/2013 (ኢዜአ) አሸባሪው የትህነግ ቡድን ኢትዮጵያን ለማፍረስ የከፈተብንን ጦርነት ለመፋለም ዝግጁ ነን ሲሉ በምስራቅ ጎጃም ዞን የደብረ ማርቆስ ከተማ ወጣቶች አስታወቁ።
ወጣቶቹ አሸባሪውን ህወሀት ከሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ጎን በመሰለፍ እስከ ደም ጠብታ እንደሚዋጉ አረጋግጠዋል።
መንግሥት ያቀረበውን የክተት ጥሪ ተከትሎ የከተማው አስተዳደር ካሰለጠናቸው ወጣቶች አየነው ታደሰ ይገኝበታል።
”በእንጨትና ብረታ ብረት ሥራ ተሰማርቼ ጥሩ ኑሮ እየኖርኩ ቢሆንም፤ የነበረው የሚቀጥለው ሀገር ስትኖር፤ ሰላምና ነጻነት ሲረጋገጥ ነው” ይላል።
”ሀገርን ለማፈራረስና የአማራን ህልውና ለማጥፋት አሸባሪው የትህነግ ርዝራዥ ጥቃት ሲፈጽም ቆሜ የምመለከትበት ሥነ ልቡና የሌለኝ በመሆኑ አጸፌታውን ለመመለስ ስልጠና ወስጃለሁ” ብሏል ወጣት አየነው።
ወጣት ይረፉ ገሰሰ በበኩሉ፤ በዘረኝነት ስሜት የሚንቀሳቀሰውን አሸባሪ ቡድን ለመደምሰስ ለመዝመት መዘጋጀቱን አስታውቋል።
”ነገ ዛሬ ሳልል ግንባር ሄጀ ጠላት የከፈተውን ጥቃት ለመመከት ዝግጁ ነኝ” ብሏል።
ሌሎች ወጣቶችም ጥቅሙ የተነካበት ቡድን በሕዝቡ ላይ ከባድ ግፍና መከራ ከማብዛቱ በፊት ስልጠናዎችን በመውሰድ ለህልውና ዘመቻ እንዲዘጋጁ ጥሪ አቅርቧል።
አሰልጣኝ ኮማንደር ባንተአምላክ ካሳሁን በበኩላቸው፤ ወጣቶች ትህነግ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የከፈተውን
ጦርነት ለመመከት ወታደራዊ ስልጠና መውሰዳቸውን አስታውቀዋል።
የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ከንቲባ አቶ ይትባረክ አወቀ ፤ የአባቶቻቸውን የጀግንነት ወኔ በመውረስ ትህነግን ለመመከት ላደረጉት ዝግጅት አድናቆታቸውን ገልጸዋል።
ለዘመቻ የፖለቲካ፣ የትምህር ደረጃና የሀብት መጠን ሳይገድቡ የጠላትን ሴራ ለማክሸፍ ንቁ ወታደር ያስፈልጋል ብለዋል።