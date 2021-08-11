ሐረር፤ ነሐሴ 5 /2013(ኢዜአ) አሸባሪው ቡድን በዜጎች ላይ እየፈፀመ ያለውን ግፍ በፅኑ እንቃወማለን ሲሉ የምሥራቅ ሐረረጌ ዞን ነዋሪዎች አስታወቁ።
ከዞኑ 24 ወረዳዎችና ከተሞች የተወጣጡ በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች የሀገር መከላከያ ሠራዊትን የሚደግፍና አሸባሪውን ቡድን የሚያወግዝ ሰላማዊ ሰልፍ በሐረማያ ከተማ እያካሄዱ ነው።
ሰልፈኞቹ ለሀገር መከላከያ ሠራዊት ያላቸውን ክብርና ፍቅር እየገለጹ ይገኛሉ።
አሸባሪው ቡድን በዜጎች ላይ እየፈፀመ ያለውን ግፍ በፅኑ እንቃወማለን፣ እኛ የዞኑ ነዋሪዎች ከመከላከያ ሠራዊታችን ጎን ነን፣ ክብርና ሞገስ ውድ ህይወታቸውን ለሰጡ መከላከያ ሰራዊት አባላት፣ እኛ ኢትዮጵያውያን ሰላማችንን በማስጠበቅ ልማታችንን እናረጋግጣለን የሚሉ ነዋሪዎቹ በሰልፉ ላይ እያስተላለፉት ካሉት መልዕክቶች ይገኙበታል።
የህልውናችን መሠረት የሆነው የህዳሴ ግድባችን ግንባታን እስከመጨረሻው በመደገፍ ከዳር እንደርሳለንም ብለዋል።
በሰልፉ ወጣቶች፣ሴቶች፣አርሶ አደሮች፣የሀገር ሽማግሌዎችና የሐይማኖት አባቶች በመሳተፍ ላይ አንደሚገኙ የኢዜአ ሪፖርተር ከሥፍራው ዘግቧል።