በአፋር ንጹሀን አርብቶ አደሮች ላይ የፈፀመውን አሰቃቂ ጭፍጨፋ አስመልክቶ የሶስት ቀናት ክልላዊ ሀዘን ታወጀ

ሰመራ፤ ነሐሴ 5/2013 (ኢዜአ) የአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት አሸባሪው ህወሃት በፈንቲረሱ ጊዚያዊመጠለያ ነበሩን ንጹሀን አርብቶ አደሮች ላይ የፈፀመውን አሰቃቂ ጭፍጨፋ አስመልክቶ ከዛሬ ጀምሮ ለሶስት ተከታታይ ቀናት ሀዘን አወጀ።
ከዛሬ ጀምሮም የክልሉ- ሰንደቅ ዓላማ ዝቅ ብሎ እንዲውለበለብም ተወስኗል
የክልሉ መንግስት ምክር ቤት ዋና አፈ-ጉባኤ ወይዘሮ አሚና ሴኮ ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ፤ ባለፈው ሀሙስ በጋሊኩማ ጤና ጣቢያ ተጠልለው የነበሩ ንጹሃን አርብቶ አደሮች በአሸባሪው ቡድን በከባድ መሳሪያ ጭፍጨፋ እንደተፈጸመባቸው አስታውቀዋል።
በዚህም 44 አዛውንቶችና 107 ህጻናትን ጨምሮ ከ200 በላይ ንጹሃን አርብቶ አደሮችን በአስቃቂ ሁኔታ ሲጨፈጨፉ በርካታዎች የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው ገልጸዋል።
ይህ ዘግናኝ የግፋ ተግባር የአሸባሪው ህወሀት ርዝራዥ ነፍሰ በላነት አጉልቶ ያሳየ ዘግናኝ ድርጊት ነው ነው ብለዋል።
አሸባሪው ቡድን በአፋር ህዝብ ላይ የፈጸመው የጥፋት ድርጊት በታሪክ ሲታወስ የሚኖር ግልጽ የዘር ማጥፋት ወንጀል መሆኑን አስታውቀዋል።
በዚህም የክልሉ መንግስት ምክር ቤት የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን እየገለጸ ድርጊቱን ለሰብአዊነት ቁመናል የሚሉ ማናቸውም አካላት ሊያወግዙት ይገባል ብለዋል ዋና አፈ-ጉባኤዋ ።
የክልሉ መንግስት ምክር ቤት በአዋጅ የተሰጠውን ስልጣን መሰረት ከዛሬ ጀምሮ የሶስት ቀናት ክልላዊ ሀዘን ማወጁን ገልጸዋል።
የክልሉ ሰንደቅ-ዓላማ በክልሉ ውስጥ በሚገኙ የትኛውም የመንግስት መስሪያ ቤቶችም ሆነ የግል-ድርጅቶች ዝቅ ብለው እንዲውለበለቡ መወሰኑን አስታውቀዋል።