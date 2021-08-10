አሸባሪው ህወሃት በአፋር ንጹሐን ላይ በከባድ መሳሪያ ያደረሰው ጥቃት የማይረሳ የታሪክ ጠባሳ ነው

ሰመራ፤ ነሐሴ 4/2013 (ኢዜአ) የአፋር ህዝብ አሸባሪው ህወሃት በከባድ መሳሪያ ያደረሰበትን ጭፍጨፋ መቼም የማይረሳው ጥቁር ጠባሳ ጥሎ ያለፈ ተግባር እንደሆነ የኮንስትራክሽንና የከተማ ልማት ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሀመድ ገለጹ።
ሚኒስትሯ በክልሉ ፈንቲ-ረሱ ዞን ጉሊና ወረዳ ጋሊኮማ ቀበሌ አሸባሪው ህወሃት በተፈናቃዮች መጠለያ ላይ በተኮሰዉ ከባድ መሳሪያ ጉዳት የደረሰባቸዉን ንጹሃን ቁስለኞች በዱብቲ ሆስፒታል ተገኝተዉ ዛሬ ጎብኝተዋል።
በጉብኝታቸው ላይ እንደተናገሩት ትህነግ ሀገሪቱን እኔ ካልመራኋት ማንም ሰላም እይኖረውም በሚል እብሪት በአማራና አፋር ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በንጹሃን ላይ የሞት፣ አካል ጉዳትና መፈናቀል እያደረሰ ነው።
በተለይም በአፋር ክልሉ ፈንቲ-ረሱ ጋሊኩማ ቀበሌ ህጻናትና እናቶችን ጨምሮ አቅመ ደካሞች በተጠለሉበት መጠለያ በከባድ መሳሪያ በመታገዝ ያደረሰው ጭፍጨፍ ብዙዎችን ለሞት የዳረገ አስከፊ የሰይጣን ተግባር መሆኑን ተናግረዋል።
ይህ ተግብሩም በአፋር ህዝብ ዘንድ መቼም የማይረሳ ጥቁር ጠባሳ ጥሎ ያለፈ መሆኑን ገልጸዉ፤ “በአስከፊነቱ ትዉልድ ሁሌም ሲዘክረዉ የሚኖር ነዉ” ብለዋል።
“ይህ ሰብአዊነትና ሃላፊነት የጎደለዉ የጭካኔ ተግባርም ሁሉም በያለበት ሊያወግዘዉና ወንጀለኞቹም ተገቢዉን ቅጣት እንዲያገኙ ሊረባረቡ ይገባል” ብለለዋል
“በተለይም ጭፍጨፋዉንና ወረራዉን ለአለም ህዝብ ለማሳወቅ በዉጭ የሚኖሩ የአፋር ማህበረሰብ አባሎችና ሌሎች አገር ወዳድ ለሰብአዊነት የሚቆረቆሩ ዜጎች በንቃት ሊሳተፉበት ይገባል” ብለዋል።
የተፈጸመብንን ወረራም በፍጥነት በመቀልበስ ሀገራዊና ክልላዊ ሠላማችንን እንዲሁም ሉአላዊነታችንንና አንድነታችን ለማረጋገጥ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በአንድነት ሊረባረብ ይገባልም ብለዋል።
በጉብኝቱ ላይ የተገኙት የሀገር ሽማግሌ ሀጂ ቦዳያመሀመድ በኩላቸዉ “በክልላችን ሴቶችና ህጻናትን ሳይቀር በግፍ እየጨፈጨፈና እየገደለ የሚገኘዉን አሸባሪ ቡድን መመከት ሀሉም ቁልፍ ስራዉ አድርጎ ሊይዘዉ ይገባል” ብለዋል።
ሌላዉ የሀገር ሽማግሌ ጀውሃር መሀመድ በበኩላቸዉ አፋር ከዚህ በፊት በተለያዩ ግዜያት የውጭ ወራሪዎችን በመመከት የሀገሩን ሉአላዊነት ሲያስከብር እንደቆየ ተናግረዋል።
የአፋር ህዝብ አኩሪ ታሪኩን በመጠበቅ ዛሬም አሸባሪው ቡድን ለፈጸመዉ የሀገር ክህደት ተግባር ተገቢዉን ቅጣት እንዲያገኝ በርትቶ ይሰራል” ብለዋል።
በአፋር ንጹሃን ሴቶችና ህጻናትን ጨምሮ ሲቪሎች ላይ አሸባሪ ቡድኑ የፈጸመዉ አሳፋሪና የግፈኞች ተግባርም “በሀገራችንና በክልላችን ላይ ያወጀብን አጥፍቶ የመጥፋት ተግባር አካል በመሆኑ ትግላችንን የበለጠ እንድናጠናክር የሚያነሳሳ ነዉ” ብለዋል።
ሌላዉ የሀገር ሽማግሌ አቶ ደርሳ አብደላ በበኩላቸዉ ጁንታዉ ከዚህ በፊትም በተለያዩ ግዜያት የተለያዩ ሽፋኖችን በመጠቀም ወሰን ለማስፋፋት የአፋርን ህዝብ በመውረር ሲገል፣ ሲዘርፍና ሲያፈናቅል እንደነበር አዉስተዋል።
“ይሁንና የቆየ ድብቅ አላማዉ ከንቱ ቅዠት እንደሆነ የአፋር ህዝብ በተግባር እያሳየዉ ነዉ” ብለዋል።
“በሲቪሎች ላይ የፈጸመዉ የግፍ ጭፍጨፋም አላማዉን ማሳካት ባለመቻሉ ተሰፋ መቁረጡን ያሳየ ተግባር መሆኑን ገልጸዉ፤ በቅርቡም በአፋር ህዝብ የተባባረ ክንድ ከአፋር መሬት ተጠጠራርጎ ይወጣል” ብለዋል።
አሸባሪ ቡድኑ ባለፈው ሃሙስ በአፋር ክልል በጤና ጣቢያ እና በትምህርት ቤት ተጠልለው በነበሩ 100 ህጻናትን ጨምሮ ከ200 በላይ ዜጎች ላይ ጭፍጨፋ መፈጸሙን ኢዜአን ጨምሮ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የዘገቡት ሲሆን የተባበሩት መንግስታት የህጻናት መርጃ ድርጅት/ዩኒሴፍም/ ስጋቱን መግለጹ ይታወሳል።