የሐረሪ ክልል የኤሌትሪክ አገልግሎት ሠራተኞች ለሀገር መከላከያ ሠራዊት የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለገሱ

ሐረር ፤ ነሐሴ 4 /2013 (ኢዜአ) የሐረሪ ክልል የኤሌትሪክ አገልግሎት ሠራተኞች ለሀገር ሉዓላዊነት በየግንባሩ እየተዋደቀ ላለው ጀግናው የመከላከያ ሠራዊት የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለገሱ።
ሠራተኞቹ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ዛሬ በሐረር በተወያየበት ወቅት ፤ ግንባር ድረስ ሂደው መስዋዕትነት በመክፈል ለሠራዊቱ ያላቸውን አጋርነት ለማረጋገጥ መዘጋጀታቸውን አረጋግጠዋል።
በመድረኩም ለሀገር ሉዓላዊነት እየተዋደቀ ለሚገኘው ጀግናው የሀገር መከላከያ ሠራዊት የአንድ ወር ደመወዘቸውን ለመለገስ በጋራ ወስነዋል።
ከሠራተኞቹ መካከል አቶ ሸሪፍ ዳውድ፤ በኢትዮ-ሶማሊያ ጦርነት ወቅት እንደተሳተፉና አሁንም እስከ ህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል መነሳሳታቸውን አስታውቀዋል።
“እኔ የምኖረው ሀገር ስትኖር ነው፤ አሁን መዝመት አትችልም ከተባልኩ አካባቢዬን ከህወሓት ተላላኪ በንቃት ለመጠበቅ እሰራለሁ” ብለዋል።
የወቅቱ የሀገርና የህዝብ ጠላት የሆነውን ህወሓት በጋራ መታገልና መደምሰስ ይገባል ሲሉም አክለዋል።
ሌላው ሠራተኛ አቶ በለጠ ሽፈራው፤ ወልዶ መሳም፣ ዘርቶ ማጨድ የሚቻለው ሀገር ሲኖር መሆኑን ጠቁመው፣ የወር ደመወዛቸውን ከመስጠት ባለፈ እንደሠራዊቱ የሀገራቸውን ደህንነት ለማስከበር ቁርጠኝነታቸውን አረጋግጠዋል።
በተለይ በውስጥ ሆነው የሀገሪቱን ሰላም ለማፍረስ የሚጥሩ ሐይሎችን ተግባር በመከላከል ሀገር የማዳን ስራ ላይ በመሳተፍ የዜግነት ግዴታቸውን ለመወጣት ተዘጋጅተዋል።
“ሀገር ከሌለ ሥራም ደመወዝም አይኖርም፤ ህይወትን መስጠት ካስፈለገ ዝግጁ ነኝ” ያሉት ደግሞ ሻንበል ደሳለኝ ዲንሳ ናቸው።
አሸባሪው ህወሓት የከፈተው ጦርነት ከአፋር እና አማራ ህዝብ ጋር ሳይሆን ከመላው የኢትዮዽያ ህዝብ ጋር መሆኑን ጠቁመው፣ በገንዘብ ከመደገፍ ባሻገር ባላቸው ልምድ እገዛ እንደሚያደርጉ አረጋግጠዋል።
ውይይቱን የመሩት በብልጽግና ፓርቲ የሐረሪ ክልል ጽህፈት ቤት ሀላፊ አቶ አብዱልጀባር መሀመድ በበኩላቸው “ኢትዮጵያዊነት ከሁሉም በላይ ነው፤ ሁሉን ማድረግ የሚቻለው በሀገር ነው” ብለዋል።
ሠራተኞቹ ለሠራዊቱ ላሳዩት አጋርነት አመስገነው፣ በቀጣይም ስራቸውን በአግባቡ በማከናወንና አካባቢያቸውን ከህወሓት ተላላኪዎች ነቅተው በመጠበቅ ደጀንነታቸውን እንዲያጠናክሩ መልዕክት አስተላልፈዋል።
የሽብር ቡድኑ በመከላከያ ሠራዊት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ከፈጸመበት ጊዜ ጀምሮ በክልሉ የመንግስት ሠራተኞች የወር ደመወዛቸውን በመስጠት ድጋፍ ማድረጋቸውን የገለጹት ደግሞ የጽህፈት ቤቱ ምክትል ሃላፊ አቶ አብዱልሃኪም ኡመር ናቸው።
በተጨማሪም ለሕዳሴው ግድብ ድጋፍ ማድረጋቸውንም ጠቁመዋል።
በሐረሪ ክልል ለሀገር መከላከያ ሠራዊት በዓይነትና ጥሬ ገንዘብ 14 ሚሊዮን ብር መደረጉንም አስታውሰዋል።