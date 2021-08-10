የኮሚሽኑ ሠራተኞች የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለመከላከያ ሠራዊት ድጋፍ አደረጉ

ነሀሴ 4/2013 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከተማ ስፖርት ኮሚሽን ሠራተኞች የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለመከላከያ ሠራዊት ድጋፍ አድረጉ።
ኮሚሽኑ የ2013 ዓ.ም የሥራ አፈጻጸም ክንውን፣ ግምገማና ለመከላከያ ሠራዊት ድጋፍ ስለሚያደርጉበት ሁኔታ ዛሬ ውይይት አካሂዷል።
የኮሚሽኑ ሠራተኞች ለአገር መከላከያ ሠራዊት በተለያየ መልኩ ሲያደረጉት የቆዩትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉበት አረጋግጠዋል።
ከዚህ በፊት ደም በመለገስ ለመከላከያ ሠራዊቱ ያላቸውን አጋርነት ማሳየታቸውን አስታውሰው፤ በቀጣይም አስፈላጊ በሆኑ ነገሮች ሁሉ ከሠራዊቱ ጎን መሆናቸውን ተናግረዋል።
ሠራተኞቹ በየወሩ የሚቆረጥ የአንድ ወር ደመወዛቸውን ድጋፍ ያደረጉ ሲሆን፤ ለአገር ሰላምና ሉዓላዊነቷ መከበር ከሚያደርጉት የተለያዩ ድጋፎች በተጨማሪ እስከ ግንባር ለመዝመት ዝግጁ መሆናቸውን ነው የገለጹት።
የአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ዳዊት ትርፉ እንደገለጹት፤ በስፖርቱ ዘርፍ የመጨረሻ ግብ የሚሆነው አሸናፊ ሆኖ በመገኘት የአገሪቷን ስምና ሰንደቅ ዓላማ ከፍ ማድረግ ነው።
በዚህ ወቅት ደግሞ ሰንደቅ ዓላማውን ለማዋረድ፣ የአገርን ሉዓላዊነት አደጋ ላይ ለመጣል የውጭ ጠላቶችና የውስጥ ተላላኪዎች አገሪቷን በመፈታተን ላይ ይገኛሉ።
የስፖርት ቤተሰቡም ይህን ድርጊት የማይቀበለው መሆኑን ገልጸው፤ ለመከላከያ ሠራዊቱ በተግባር የተገለጠ አለኝታነት ማሳየት ተገቢ የሆነበት ጊዜ ላይ መደረሱን ነው ያመለከቱት።
ይህን በመረዳትም የኮሚሽኑ ሠራተኞች በሁሉም ነገር ከመከላከያ ሠራዊት ጎን እንደሆኑም ነው የተናገሩት።
በኮሚሽኑ የእቅድና በጀት ክትትል ዳይሬክተር አቶ ስንታየሁ ወልደማሪያም፤ በ2013 ዓ.ም ኮሚሽኑ ጥሩ አፈጻጸም ማሳየቱን ገልጸዋል።
በተለይ የማህበረሰብ አቀፍ የጤናና አካል ብቃት ስፖርታዊ እንቅስቃሴ እና የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎች ይዞታ ማረጋገጥ ካርታ እንዲኖራቸው በማድረግ በኩል ከእቅድ በላይ አፈጻጸም ከታየባቸው ክንዋኔዎች መካከል መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
እንዲሁም ከስፖርት ማህበረሰቡ የሃብት ማሰባሰብ ሥራና ባለሀብቶችን በማስተባበር የማዘውተሪያ ቦታዎች ግንባታ እንዲከናወኑ የተሰሩ ሥራዎች አበረታች መሆናቸውን ነው የገለጹት።