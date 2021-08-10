በስነ-ህዝብ መረጃ ላይ ተመስርቶ ዜጎችን ፍትሃዊ ተጠቃሚ ለማድረግ ለወሳኝ ኩነት ምዝገባ ትኩረት እንዲሰጥ ተጠየቀ

ነሀሴ 4/2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ስነ-ህዝብ መረጃ ላይ ተመስርቶ ዜጎችን ፍትሃዊ ተጠቃሚ ለማድረግና ሰብዓዊ መብትን ለማስከበር ለወሳኝ ኩነት ምዝገባ ትኩረት እንዲሰጠ ተጠየቀ።
“ሁሉም ሰው የሚታወቅበት ኢትዮጵያን በጋራ እንገንባ” በሚል መሪ ሃሳብ አራተኛው አገር አቀፍ የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ቀን በአዲስ አበባ ዛሬ ተከብሯል።
የኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሙጂብ ጀማል በዚሁ ወቅት እንዳሉት፤ መንግስት ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የስነ-ህዝብ መረጃ ለአንድ አገር እድገትና ለዜጎች ሰብአዊ መብት መከበር በመረዳት የወሳኝ ኩነት ምዝገባን ትኩረት ሰጥቷል።
ለምዝገባ ስርአቱ ትኩረት ቢሰጠውም በግንዛቤ ክፍተትና ሌሎች ችግሮች ተጨምረው በልደት፣ ሞት፣ ጋብቻና ፍቺ ኩነቶች ምዝገባ የሚፈለገው ውጤት አለመምጣቱን አስረድተዋል።
አገራዊ የምዝገባ አፈጻጸሙ ያለበት ደረጃ የልደት ምዝገባ 18 ነጥብ 2 በመቶ፣ የሞት 9 ነጥብ 2 በመቶና ሌሎች በየዓመቱ ከሚፈጠሩ ኩነቶች አኳያ እየተመዘገበ ያለው ዝቅተኛ መሆኑን ተናግረዋል።
የግንዛቤ ክፍተት፣ ግንዛቤ እያለ ወሳኝ ኩነቶችን አለማስመዝገብ፣ የአመራር መቀያየር፣ የቅንጅት ክፍተት የሚፈለገው ውጤት እንዳይመጣ ካደረጉ ችግሮች መካከል ዘርዝረው ዜጎች ኩነቶችን እንዲያስመዘግቡ ጥሪ አቅርበዋል።
የስነ-ህዝብ መረጃ በአግባቡ አለመደራጀት በ2030 የተያዙ ዘላቂ የልማት ግቦችን ለማሳካትና ኢትዮጵያ በቀረጸችው የ10 የልማት እቅድ ያለውን ተጽእኖ በመረዳት የሁሉም ርብርብ እንደሚያስፈልግ ጥሪ አቅርበዋል።
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባበሪ አቶ ዣንጥራር አባይ በበኩላቸው እንደተናገሩት፤ በከተማዋ አሰራሩን በማዘመን ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት ቴክኖሎጂ የማልማት ስራ እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል።
በከተማዋ ኩነት ምዝገባ ውጤቶች የመጡ ቢሆንም ወቅታዊ ምዝገባ እንዲካሄድ ከማድረግ አኳያ ጉድለቶች እንዳሉ ገልጸው፤ ህብረተሰቡ የሚከሰቱ ኩነቶችን በወቅቱ እንዲያስመዘግብ ጠይቀዋል።
በተቋማዊ አደረጃጀትና አቅም ክፍተት በዘርፉ ያላግባብ የመጠቀም ፍላጎትና ተግባር መኖሩን ጠቅሰው፤ ችግሩን ለመፍታት የከተማዋ አመራር አባላት ትኩረት እንዲሰጡ አሳስበዋል።
የሰላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል በበኩላቸው እንደገለጹት፤ ለወሳኝ ኩነት ምዝገባ አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶችን ጨምሮ አሰራሮችን የማደራጀት ተግባር ሲያከናውን ቆይቷል።
የአገር ልማቱን፣ እድገቱን፣ ማህበራዊ ምጣኔ ሃብት እቅዶችን መረጃና እውቀት ላይ ተመስርቶ የዜጎችን ህይወትና አኗኗር ለማሻሻል እንዲሁም ሰብአዊ መብትን ለማክበር ወሳኝ ኩነት ምዝገባ አዳዲስ የአሰራር ስልቶችን በመንደፍ በትኩረት መሰራት እንደሚገባ አሳስበዋል።
ዜጎችን በመረጃ ላይ የተመሰረተ ፍትሃዊ ተጠቃሚ ለማድርግ የሃይማኖት ተቋማት፣ ህብረተሰቡ፣ የክልልና የፌዴራል ባለድርሻ አካላት ለወሳኝ ኩነት ምዝገባ ርብርብ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል።
በዛሬው መርሃ ግብር በአገር አቀፍ ደረጃ የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ያለበት አፈጻጸም ቀርቦ ውይይት ተካሂዷለ።
የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ስርአት የተለያዩ የመልካም አስተዳደርና የልማት ተግባራትን አቅዶ ለመተግበረ በግብአትነት የሚውል ትክክለኛ የስነ -ህዝብ መረጃ የሚያስገኝ ነው።
በኢትዮጵያ የወሳኝ ኩነት ምዝገባ በ1935 ዓ.ም በአዲስ አበባ አገልግሎቱን ለውጭ አገራት ዜጎች በመስጠት እንደተጀመረ መረጃዎች ያሳያሉ።