በሐረሪ ክልል የመሰረተ ልማት ጥያቄዎችን ለመመለስ ጥረቱ ይቀጥላል-ርዕሰ መስተዳድር ኦርዲን በድሪ

ሐረር፤ ነሐሴ 4/ 2013 (ኢዜአ) በሐረሪ ክልል ፍትሃዊ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎችን ለመመለስ የሚደረገው ጥረት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ኦርዲን በድሪ አስታወቁ።
በክልሉ ከ26 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የሚከናወኑ ፕሮጀክቶችን ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ተካሂዷል።
በዚህ ወቅት ርዕሰ መስተዳድሩ፤ የክልሉ መንግሥት የሕዝቡ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎችን ለመመለስ እየተረባረበ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በቀጣይም ጥረቱ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል፡፡
ግንባታቸው ከተጀመሩት ፕሮጀክቶች በመስኖ ዘርፍ የሚካሄዱት በምግብ ራስን ለመቻልና የአርሶ አደሩን ምርታማነትን ለማሳደግ እንደሚያግዙ አቶ ኦርዲን አስረተድተዋል፡፡
በመጠጥ ውሃ ዘርፍ የሚከናወነው ሌላው ፕሮጀክት የክልሉን ሕዝብ የረጅም ጊዜ ጥያቄ ይመልሳሉ ብለዋል፡፡
ፕሮጀክቶቹን ለማስፈጸም የክልሉ ግብርና ልማት ቢሮና ውሃና ፍሳሽ ባለሥልጣን የፈጠሩ ቅንጅት ለሌሎችም ተቋማት በአርዓያነት እንደሚጠቀስ አንሰተዋል፡፡
ግንባታቸውን በታቀደላቸው ጊዜና በጥራት ለማጠናቀቅ የተጠናከረ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ እንደሚገባም አሳስበዋል።
የክልሉ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን ሥራ አስኪያጅ አቶ ተወለዳ አብዶሽ ፤ በክልሉ ሶፊ ወረዳ ሉጎና ቡርቃ ተብለው በሚጠሩ አካባቢዎች በ15 ሚሊየን ብር ወጪ ሁለት የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶች እንደሚገነቡ ገልጸዋል፡፡
በዚህም 10 ሺህ 700 ለሚሆኑ ዜጎች የንጹህ መጠጥ ውሃ አገልግሎት ተጠቃሚ እንደሚሆኑ አመልክተው፤
ግንባታቸው እስከ ታህሳስ 2014 ዓ.ም. ለማጠናቀቅ መታቀዱን ሥራ አስኪያጁ አስታውቀዋል፡፡
በዚሁ ወረዳ በ11 ነጥብ 4 ሚሊየን ብር በሚጠጋ ወጪ 188 ሄክታር መሬት የሚያለሙ ሁለት የመስኖ ፕሮጀክቶች ግንባታ እንደሚከናወኑ የገለጹት ደግሞ የክልሉ ግብርና ልማት ቢሮ ሃላፊ አቶ ሻሜ አብዲ ናቸው።
የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚያግዙት የፕሮጀክቶች ግንባታ በቀጣዮቹ ስድስት ወራት ውስጥ ለማጠናቀቅ ነው የታቀደው፡፡
በፕሮጀክቶቹ ማስጀመሪያ መርሃ ግብረ ላይ የክልሉ መንግሥት ከፍተኛ አመራሮች፣ የአካባቢው ማህበረሰብና የሚመለከታቸው አካላት መገኘታቸውን የኢዜአ ሪፖርተር ከሥፍራው ዘግቧል፡፡