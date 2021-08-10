አሸባሪውን ለማስወገድ መንግስት ያደረገውን ሀገራዊ ጥሪ ተቀብለናል

ሆሳዕና፤ ነሐሴ 4/2013(ኢዜአ) አሸባሪውን የህወሀት ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስወገድ መንግስት ያቀረበውን ጥሪ በመቀበል የሚጠበቅብንን ለመወጣት ዝግጁ ነን ሲሉ የሆሳዕና ከተማ ነዋሪዎች አስተወቁ።
ከነዋሪዎቹ መካከል ኮማንደር አለሙ ኤሊሶ ፤ መንግስት የሰጠውን የጥሞና ጊዜ ባለመቀበል በሽብር ተግባሩ የገፋበትን አሸባሪ ለመደምሰስ መንግስት ያቀረበውን ሀገራዊ ጥሪ በመቀበል የሚጠበቅባቸውን ለመወጣት ተዘጋጅተዋል።
ህወሀት ስልጣን ላይ በነበረባቸው ዓመታት ዞር ብሎ ያላየውን የትግራይ ህዝብ ለስልጣን ፍላጎቱ በጦርነት ውስጥ መማገዱ ተገቢ አይደለም ብለዋል።
ይህ አሸባሪ ሀይል የትግራይ ህጻናትን ለጦርነት መማገዱ አንሶት በአፋር ክልል በተጠለሉበት ስፍራ በከባድ መሳሪያ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ያደረሰው ጥቃት ሁሉንም ያሳዘነ ነው።
እንደ ፖሊስ ሰራዊት አባልነታቸው የአካባቢያቸውን ሰላምና ጸጥታ ከማስከበር ባለፈ ሀገር በማዳን ሂደት ውስጥ በመሳተፍ ይህ ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እስኪወገድ ከመንግስት ጎን እንደሚቆሙ አረጋግጠዋል።
ኢንጅነር ብርሃኑ አንሺሶ፤ ቀደም ሲል በውትድርና ሙያ ሀገራቸውን እንዳገለገሉና የአሸባሪውን ቡድን ሴራ በመቃወማቸው ከፍተኛ ተጽዕኖ ይደርስባቸው እንደነበር አስታውሰዋል።
ይህን አሸባሪ ለመደምሰስ መንግስት ያቀረበውን ጥሪ በመቀበል ለመዝመት ዝግጁ እንደሆኑ አስታውቀዋል።
አሸባሪው የህወሃት ቡድን የምዕራባውያንን ተልዕኮ ለማስፈጸም የገዛ ወገኖቹን ለጦርነት ከመማገድ ባለፈ ሀገር ለማፍረስ እያከናወነ ያለው ተግባር አጥብቆ እንደሚያወግዝ የገለጸው ደግሞ ወጣት ያሬድ አበበ ነው።
ይህን ተግባር ከማውገዝ ባለፈ መንግስት ያቀረበውን ሀገራዊ ጥሪ በመቀበል የሚጠበቅበትን ሁሉ ለማድረግ መነሳሳቱን ነው የተናገረው።