ለህልውናው ዘመቻ ስኬታማነት ድጋፋችንን እናጠናክራለን

ጎባ/ ነገሌ ፤ ነሐሴ 4/2013 (ኢዜአ) ሀገርን ለማዳን ለሚደረገው የህልውና ዘመቻ ስኬታማነት ድጋፋችንን እናጠናክራለን ሲሉ የምስራቅ ባሌ ዞን ነዋሪዎች አስታወቁ፡፡
ከምስራቅ ባሌ 90 ሰንጋዎች እና 300 ፍየሎች እንዲሁም በጉጂ ዞን ነገሌ ከተማ ነዋሪዎች ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ተደርጓል።
ወይዘሮ አልፍያ ሀሰን በምስራቅ ባሌ የጊኒር ከተማ ነዋሪ ሲሆኑ፤ መንግስት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማስከበር ተገዶ የገባበት ሀገር የማዳን ዘመቻ በድል እስኪጠናቀቅ ድጋፋቸውን እንደሚያጠናክሩ ነው ያስታወቁት።
ለጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ደም ከመለገስ በተጨማሪ ገንዘብ በማሰባሰብ ሰንጋ በሬዎችን ገዝተው ሀገርን ለማዳን ለሚደረገው ዘመቻ እንዲውል ማመቻቸታቸውን የተናገሩት ደግሞ አቶ መንግስቱ አደሬ ናቸው።
የህልውና ዘመቻው በስኬት እስከሚያበቃ ከቁሳዊ ድጋፍ ባሸገር የህይወት መስዋዕትነት ለመክፈልም ዝግጁ ናቸው።
በግንባር ከጠላት ጋር እየተዋደቀ ለሚገኘው ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት አጋርነታችን ለማሳየት ከአካባቢያችን ሴቶች ጋር በመቀናጀት ስንቅ በማዘጋጀት የህልውና ዘመቻው አካል መሆናችንን በተግባር እያሳየን እንገኛለን ያሉት ደግሞ ወይዘሮ መህፉዛ አብደላ ናቸው፡፡
የምስራቅ ባሌ ዞን ሴቶች ፣ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ዘሃራ ሁሴን ፤ በዞኑ የተደራጁ ሴቶች ከ3 ሺህ ኪሎ ግራም የሚበልጥ ባህላዊና ሌሎች ምግቦች አዘጋጅተው ለሰራዊቱ ድጋፍ እንዲውል ወደ ማዕከል መላካቸውን ገልጸዋል፡፡
የአካባቢው ማህበረሰብ ሀገርን የማዳን የህልውና ዘመቻው ስኬታማ እንዲሆን እያደረገ ያለው ሁለንተናዊ ድጋፍ የሚደነቅ ነው ያሉት ደግሞ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አደም ቃሲም ናቸው።
ማህበረሰብ ልጆቹን መርቆ በመሸኘት ከጀግናው የመከላከያ ሰራዊት እንዲቀላቀሉ ከማድረጉም ሌላ ስንቅ በማዘጋጀትና ደም በመለገስ እያደረገ ያለው ተሳትፎ ለሀገሩ ያለውን ፍቅር የሚያመላክት ነው ብለዋል፡፡
በየደረጃው የሚገኙ የዞኑ ነዋሪዎች ለጀግናው የመከላከያ ሰራዊት 90 ሰንጋ በሬዎችና 300 ፍየሎች ማበርከታቸውን አስታውቀዋል።
በተመሳሳይ በጉጂ ዞን የነገሌ ከተማና አከባቢዋ የመንግስት ሰራተኞችና ሴቶች ለሰራዊቱ 220 ሺህ ብር በጥሬ ገንዘብ ድጋፍ ማድረጋቸውን የከተማዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ጃርሶ ሁሴን አስታውቀዋል።
ነጋዴዎችና ባለሀብቶችም ደግሞ 825 ሺህ ብር ማበርከታቸውንም አመልክተዋል።