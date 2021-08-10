ሚዛን አማን ነሀሴ 04/2013 (ኢዜአ) በአባቶቻችን ደምና አጥንት የተገነባችው ኢትዮጵያ ከገጠማት ፈተና እንድትወጣ የዜግነት ግዴታችንን እንወጣለን ።
የሚዛን አማን ከተማ ነዋሪዎች አሸባሪው ህወሓት ተደምስሶ ኢትዮጵያ አንድነቷንና ሰላሟን የምታገኝበት ጊዜ ሩቅ እንደማይሆን ነዋሪዎቹ ለኢዜአ አስታወቁ።
ከከተማዋ ነዋሪዎች መካከል አቶ አሳየ ዘሪሁን፤ ሀገር ከገጠማት ችግር ፈጥና እንድትወጣ እየተደረገ ያለው ህዝባዊ ድጋፍ አድንቀዋል።
“ህዝቡ ከጫፍ ጫፍ ያሳየው ንቅናቄ ኢትዮጵያ ተነክታ መተኛት እንደሌለ ጥሩ ማሳያ ነው” ሲሉም አክለዋል።
መኖር የሚቻለው ሀገር ሲኖር በመሆኑ ሁላችንም ከመንግስት ጎን በመሆን ለኢትዮጵያ አንድነትና ሰላም ተግተን መስራት ይጠበቅብናል፡፡
“በዚህ ሀገር የማዳን ዘመቻ ኃላፊነት በጎደላቸው የውጪ መገናኛ ብዙሀንና ማህበራዊ የትስስር ገፆች የሚሰራጩ አሉባልታዎችን በመቃወምና በማጋለጥ ጭምር የዜግነት ድርሻችንን እንወጣለን” ብለዋል።
ወይዘሮ ምትኬ ማሞ በበኩላቸው፤ “ህወሓት በለኮሰው ጦርነት መንግስት ኢትዮጵያን ለማዳንና ሉዓላዊነቷን ለማስጠበቅ እየወሰደ ያለው እርምጃ ትክክለኛ ነው” ብለዋል።
ኢትዮጵያ በአባቶቻችን ደምና አጥንት ለዘመናት ተከብራ የኖረች ሀገር በመሆኗ ማንም እንደፈለገ እንዲያደርጋት አንፈቅድም።
ሀገርን ለማዳን የሚካሄደውን ትግል በመደገፍ የዜግነት ድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል።
አሸባሪው የህወሓት ቡድን የለኮሰው ጦርነት ለበርካታ ኢትዮጵያዊያን መፈናቀልና እንግልት ምክንያት መሆኑ እንዳሳዘናቸው የገለጹት ደግሞ አቶ ሀብታሙ ተካ ናቸው።
የመንግስትን የተናጠል የተኩስ አቁም ስምምነትን በአዎንታዊነት ያስታወሱት አቶ ሀብታሙ፣ “እኔ ካልመራሁ በሚል ህወሓት ጦርነት መክፈቱ ኃላፊነት የጎደለው ተግባር ነው” ብለዋል
በማህበራዊ የትስስር ገፆች የሚነዙ ሀሰተኛ መረጃዎች የሚያደርሱት ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ ህብረተሰቡ መረጃን ሳያጣራ እንዳለ መቀበል እንደሌለበትም ጠቁመዋል።
አቶ ሀብታሙ እንዳመለከቱት፤ መንግስት እስካሁን ያሳየው ትግስት በቂ በመሆኑ በቀጣይ ወደተጠናከረ እርምጃ መግባት ይኖርበታል።
ሀገር በማፍረስ ተግባር የተሰማራውን አሸባሪው የህወሓት ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ማስወገድ በሚካሄደው ትግል እሳቸውም የሚጠበቅባቸውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቀዋል።