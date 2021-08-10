“One Nation One Pavilion” በሚል መርህ የሚካሄደው ዱባይ 2020 ኤክስፖ ኢትዮጵያን በተለያየ መልኩ ለማስተዋወቅ እድል ይፈጥራል

ነሐሴ 04/2013 (ኢዜአ) “One Nation One Pavilion” በሚል መርህ ከመጪው መስከረም ጨረሻ ጀምሮ የሚካሄደው ዱባይ 2020 ኤክስፖ ኢትዮጵያን በተለያየ መልኩ ለማስተዋወቅ ሰፊ እድል እንደሚፈጥር ተገለጸ።
በኮቪድ ተራዝሞ የነበረው ዱባይ 2020 ኤክስፖ እኤአ ከጥቅምት 1/2021 እንደምጀመር የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ገልጿል። በኤክስፖው ላይ ኢትዮጵያን የሚገልጹ ሙዚቃዎች፤ ባህሎች እና ሀገሪቱን የሚያስታውሱ የተለያዩ ቀኖች ተሰይመው ይከበራሉ ነው የተባለው።
በኤክስፖው የቡና፣ የንግድ፣ የኢንቨስትመንት፣የብሄራዊ ክብረ-በዓል ቀናቶች እንደሚከበሩ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የወጪ ንግድ ማስፋፊያ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ አስውቀዋል።
ኤክስፖው እ.ኤ.አ ከጥቅምት 01 ቀን 2020 እስከ ሚያዝያ 20 /2021 ሊካሄድ የነበረ ቢሆን በኮቪድ-19 ዓለማቀፍ ወረርሺኝ ምክንያት እአአ ከጥቅምት 01/ 2021 እስከ ሚያዝያ 31/2022 ይካሄዳል ነው ያሉት።
በኤክስፖው ለተሳትፎ የቀረቡት ሶስት ንዑስ ክፍሎች መካከል ዕድል፣ ተንቀሳቃሽነት እና ዘላቂነት የሚሉ ይገኙበታል።ባህልና ቅርሶችን፤ ኢንቨስትመንትን፣ ንግድና ቱሪዝምን በማስተዋወቅ ከፍተኛ ሚና የምኖረው የኤክስፖው ንዑስ ክፍል ዕድል መሆኑን የጠቀሱት ሚኒስትር ዴኤታው፤ ኢትዮጵያ የምትሳተፍበት መሆኑንም ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ “Land of origins & opportunities” በሚል መሪ ቃል በመሳተፍ በዋናነት ዳያስፖራውን፣ የግሉን ዘርፍ፣ ክልሎችን እና የባህል አምባሳደሮችን በማካተት የኢትዮጵያን ኢንቨስትመንት፣ ንግድና ቱሪዝም ለማስተዋወቅ እየተሰራ መሆኑ መገለጹን ከንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።