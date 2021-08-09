ለሠራዊቱ ደጀን፤ለግዳጅም ዝግጁ !

ሐረር ነሐሴ 3/2013 /ኢዜአ/ ለአገር መከላከያ ሠራዊት ደጀን ነን ፤የአገር አንድነትና ሉዓላዊነትን ለማስከበር ከጎኑ እንቆማለን ይላሉ የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ሴቶች ።
ሴቶቹ ለሠራዊቱ ድጋፍ እንዲሆን ገንዘብ በማሰባሰብ፣የእርድ እንስሳትና ደረቅ ስንቅ ሲያዘጋጁ ከርመዋል።
ለአገር ሉዓላዊነትና አንድነቷ ለተረጋገጠ ክብር ለሚፋለመው ሠራዊት ያዋጡት ገንዘብ፣የሰጧቸው እንስሳት፣ገንዘብ፣ጉልበትና ጊዜ ያንስበታል ይላሉ።
እንዲያውም ከሠራዊቱ ጎን ተሰልፈው ጠላትን ለመዋጋት ዝግጁ መሆናቸውን የሚናገሩት በልበ ሙሉነ ነው።
ወይዘሮ ማወርዲ ሙሜ “እኛ ሴቶች መስዋትነት እየከፈለ ለሚገኘው መከላከያ ሰራዊት የስንቅ ዝግጅት፣የዓይነትና ሌሎች የድጋፍ ሥራዎችን በፈቃደኝነት እያከናወንና ወደፊትም የምንቀጥልበት ነው” ይላሉ።
ሠራዊቱ ለሚዋደቅላት አገር መሰዋዕት ለመክፈል ቆርጬ ተነስቻለሁ ብለዋል።
“ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ሲኖር ነው እኛ የምንኖረው” በማለት አስተያየታቸውን የሚጀምሩት ወይዘሮ ሰኪና አብዲ ናቸው።
”በአሁኑ ወቅትም ከእኛ ሴቶች የሚጠበቀውን ሁሉ እያደረግን ነው፤የድጋፍ ሥራውንም ጀመርነው እንጂ አልጨረስነውም ”በማለት ድጋፉ እንደሚቀጥል ይናገራሉ።
ከዚህ ባለፈም ባለፈም እስከ ህይወት መስዋትነት ለመክፈል ተዘጋጅቺያለሁ ብለዋል።
የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ሴቶችና ህጻናት ጽህፈት ቤት ሃላፊ ወይዘሮ አለይካ ነስረዲን በበኩላቸው ትህነግ የከፈተውን ጦርነት እየመከተ ለሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ ማድረግ እንደሚያስደስታቸው ገልጸው፣ምክንያቱም ሠራዊቱ እየተዋጋ ያለው የአገር ህልውና ለማስከበር በመሆኑ ይላሉ።
ከዚህ ባለፈም ለሰራዊቱ የሚያደርጉትን ድጋፍ እንደሚያጠናክሩ ተናግረዋል።
የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሁሴን ፈይሶ በበኩላቸው በ24 ወረዳዎችና ከተሞች ሴቶች ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመቱ በሬዎች፣ፍየሎችና ስንቅ በማዘጋጀት ለመከላከያ ሠራዊት ድጋፍ ማድረጋቸውን አስታውቀዋል።
በተለይ ህይወቱን እየሰጠ ለሚገኘው የአገር መከላከያ ሰራዊት የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል።
በዞኑ የትህነግ ተላላኪዎችን ለማጥፋት እርምጃ እየተወሰደ መሆኑንም አስታውቀዋል።
የምስራቅ ሐረርጌ ዞን ሕዝብ ለአገር መከላከያ ሰራዊት በሁለት ዙሮች 8 ሚሊዮን ብር፣ 751 በሬዎችና 279 ፍየሎች መለገሱን ዋና አስተዳዳሪው አስታውሰዋል።